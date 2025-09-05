IB ACIO Exam dates , City : आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा की तिथि व एग्जाम सिटी जारी, Direct Link

IB ACIO Grade II Exam dates, Exam city 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से निकाली गई असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली टियर-1 परीक्षा की तिथियां और एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है।

IB ACIO Grade II Executive Exam dates, Exam city 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से निकाली गई असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली टियर-1 परीक्षा की तिथियां और एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है। आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 16, 17 व 18 सितंबर को होगा। परीक्षार्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को उनकी एग्जाम सिटी की डिटेल्स ईमेल करके भी भेजी जा रही है।

आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के कुल 3717 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 946 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स)

टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे।

टियर-II (वर्णनात्मक परीक्षा - 50 अंक)

इस परीक्षा में निबंध लेखन (30 अंक) और अंग्रेजी समझ और संक्षेप लेखन (20 अंक) शामिल हैं।

टियर-III (इंटरव्यू - 100 अंक)