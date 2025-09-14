IB ACIO Exam 2025: एडमिट कार्ड जारी, कैंडिडेट्स के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की बहुप्रतीक्षित एसीआईओ परीक्षा 16 से 18 सितंबर तक देशभर में होगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी।

IB ACIO Exam 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-2/एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा 2025 का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 3717 पदों को भरने के लिए होने वाली यह परीक्षा 16 से 18 सितंबर तक देशभर के सेंटरों पर आयोजित की जाएगी। मंत्रालय ने 13 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जाती है क्योंकि इसमें लाखों उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़माते हैं। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है - टियर-I, टियर-II और टियर-III। पहले चरण यानी टियर-I में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा चरण डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें लेखन और समझने की क्षमता जांची जाएगी। वहीं, अंतिम चरण इंटरव्यू का होगा, जिसमें उम्मीदवार की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स परखी जाएंगी।

IB ACIO Exam 2025: उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैध सरकारी फोटो आईडी साथ लाना अनिवार्य है।

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच जैसी चीज़ें परीक्षा हॉल में ले जाना सख्त मना है।

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।

एडमिट कार्ड और दस्तावेजों की सख्त जांच होगी, इसलिए कैंडिडेट्स को नियमों का पालन करना होगा।

परीक्षा हॉल में शांति बनाए रखना और पर्यवेक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

IB ACIO Exam 2025: ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड 1. सबसे पहले MHA की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।

2. "Online Examination Call Letter for ACIO Grade II/Executive" लिंक पर क्लिक करें।

3. यूज़र आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालकर लॉग-इन करें।

4. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।