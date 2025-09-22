IB ACIO Answer Key 2025 OUT: इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड-2 परीक्षा आंसर-की 2025 mha.gov.in पर जारी, Direct Link

IB ACIO Answer Key 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से आज 22 सितंबर 2025 को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है।

IB ACIO Answer Key 2025 Pdf Download: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से आज 22 सितंबर 2025 को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक कर सकते हैं। आंसर की चेक कर करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड ।। टियर-। भर्ती परीक्षा का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को किया गया था।

IB ACIO Answer Key 2025 Direct Link इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3717 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 946 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स)

टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाॅजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे।

टियर-II (वर्णनात्मक परीक्षा - 50 अंक)

इस परीक्षा में निबंध लेखन (30 अंक) और अंग्रेजी समझ और संक्षेप लेखन (20 अंक) शामिल हैं।

टियर-III (इंटरव्यू - 100 अंक)

व्यक्तित्व और योग्यता मूल्यांकन

IB ACIO Grade 2 Answer Key 2025: आईबी एसीआईओ ग्रेड-2 आंसर-की 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आंसर-की लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपकी आंसर-की ओपन हो जाएगा।

5. अब आप आंसर-की को डाउनलोड कर लीजिए।