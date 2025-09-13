IB ACIO admit card : intelligence bureau ACIO ACIO Grade 2 exam admit card out IB ACIO Admit Card 2025 OUT : आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जारी , Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IB ACIO admit card : intelligence bureau ACIO ACIO Grade 2 exam admit card out

IB ACIO Admit Card 2025 OUT : आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जारी , Direct Link

IB ACIO Grade II Exam dates, Exam city 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से निकाली गई असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली टियर-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 11:46 AM
share Share
Follow Us on
IB ACIO Admit Card 2025 OUT : आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जारी , Direct Link

IB ACIO Admit Card : इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से निकाली गई असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली टियर-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 16, 17 व 18 सितंबर को होगा। परीक्षार्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के कुल 3717 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 946 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।

Direct Link

टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट-100 मार्क्स)

टियर-I के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एवं जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाएंगे।

टियर-II (वर्णनात्मक परीक्षा - 50 अंक)

इस परीक्षा में निबंध लेखन (30 अंक) और अंग्रेजी समझ और संक्षेप लेखन (20 अंक) शामिल हैं।

टियर-III (इंटरव्यू - 100 अंक)

व्यक्तित्व और योग्यता मूल्यांकन

Intelligence Bureau
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।