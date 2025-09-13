IB ACIO Admit Card 2025 OUT : आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जारी , Direct Link

IB ACIO Admit Card : इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से निकाली गई असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती को लेकर आयोजित होने वाली टियर-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड mha.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। आईबी एसीआईओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 16, 17 व 18 सितंबर को होगा। परीक्षार्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के कुल 3717 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 946 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं।