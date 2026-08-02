IAS Vijay Wardhan: 35 एग्जाम में फेल, फिर भी नहीं मानी हार... आज हैं IAS अधिकारी
IAS Vijay Vardhan upsc success story: अपनी जिंदगी में 35 परीक्षाओं में नाकामी हासिल करने के बावजूद भी विजय वर्धन ने हार नहीं मानी और यूपीएससी जैसी परीक्षा में दो बार सफल होकर कमाल ही कर दिया है।
IAS Vijay Vardhan upsc success story: अपने देश में एक सरकारी नौकरी की चाहत किसी जुनून से कम नहीं होती। लोग अपनी जवानी के अहम साल सिर्फ इसलिए किताबों में झोंक देते हैं ताकि एक अदद सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन क्या आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं जिसने एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 35 बार नाकामी का स्वाद चखा हो? जब चारों तरफ इम्तिहान के नतीजों की ही चर्चा हो रही है, ऐसे में हरियाणा के सिरसा जिले से आने वाले विजय वर्धन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। अगर उन्हें पढ़ाई-लिखाई की दुनिया का 'दशरथ मांझी' कहा जाए, तो कुछ गलत नहीं होगा, जिन्होंने अपनी मेहनत की छैनी-हथौड़ी से यूपीएससी के पहाड़ को तोड़कर ही दम लिया।
सिरसा से ताल्लुक रखते हैं विजय
विजय वर्धन की कहानी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से शहर सिरसा से होती है। वहां से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हिसार से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। एक नौजवान इंजीनियर के मन में सिविल सर्विसेज का एक बड़ा ख्वाब पल रहा था। इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली की भागदौड़ और यूपीएससी की तैयारी की उस दुनिया में उन्होंने कदम रखा जहां हर साल लाखों बच्चे अपनी किस्मत आजमाते हैं। कामयाबी के लिए सिर्फ अकल ही नहीं, बल्कि गजब के सबर और अनुशासन की जरूरत होती है।
35 इम्तिहान और बार-बार नाकामी
दिल्ली आने के बाद का सफर आसान नहीं था। तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र एक 'प्लान बी' लेकर चलते हैं। विजय ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस, एसएससी सीजीएल और सीडीएस जैसे कई बड़े सरकारी इम्तिहान दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक नतीजे आते गए और हर बार उनके हाथ सिर्फ नाकामी लगी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उन्होंने करीब 35 सरकारी इम्तिहान दिए और सबमें वो फेल हुए। इतनी बार फेल होने का मतलब है कि कोई भी आम इंसान पूरी तरह टूट जाए, डिप्रेशन में चला जाए और अपने ख्वाबों को हमेशा के लिए दफना दे। लेकिन विजय मिट्टी के नहीं, बल्कि फौलाद के बने थे। उन्होंने हर नाकामी से एक नया सबक सीखा और अपनी गलतियों को सुधारने में जुट गए।
2018 में पहली बड़ी जीत
लगातार कोशिशों के बाद, 2014 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन तब भी उन्हें गहरी निराशा ही हाथ लगी। मगर उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं था। आखिर वो वक्त आ ही गया जब 2018 में उनकी सालों की तपस्या रंग लाई। विजय वर्धन ने इस मुश्किल पहाड़ को फतह कर लिया और 104वीं रैंक (AIR 104) हासिल की। इस शानदार कामयाबी के साथ उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) का ओहदा मिला। किसी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मुकाम होता। एक इंसान जो 35 बार फेल हुआ हो, उसके लिए आईपीएस बनना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था।
आईएएस बनना ही आखिरी मंजिल
आईपीएस बनने के बाद ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में आराम से सेटल हो जाते हैं, लेकिन विजय की नजर तो आसमान पर थी। उनका असल ख्वाब आईएएस अफसर बनने का था। उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग और नौकरी के साथ-साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों का बहुत बारीकी से मुआयना किया और ठान लिया कि इस बार वो अपना सपना पूरा करके रहेंगे। और फिर 2021 में, उन्होंने एक बार फिर यूपीएससी का इम्तिहान क्रैक कर डाला। इस बार उनकी रैंक 70वीं थी और आखिरकार वो आईएएस अधिकारी बन गए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव