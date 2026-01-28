IAS Story : कौन हैं UGC के चेयरमैन विनीत जोशी, ले चुके हैं कई अहम फैसले, आगे भी ये बड़े निर्णय संभव

संक्षेप: विनीत जोशी 1992 बैच के (मणिपुर कैडर) आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस विनीत जोशी वर्तमान में यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वह जनवरी 2025 से भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव पद पर तैनात हैं।

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा व झारखंड समेत कई राज्यों में यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सामान्य वर्ग यूजीसी के इन नियमों को लेकर आग बबूला है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस यूजीसी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके चेयरमैन कौन हैं? किस शख्स की चेयरमैनशिप में यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्ट्यूशन रेगुलेशंस 2026 आया है जिस पर देश भर में इतना हंगामा हो रहा है।

कौन हैं आईएएस विनीत जोशी विनीत जोशी 1992 बैच के (मणिपुर कैडर) आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस विनीत जोशी वर्तमान में यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वह जनवरी 2025 से भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव पद पर तैनात हैं। उन्हें यूजीसी का अतिरिक्त कार्यभार 11 अप्रैल 2025 को सौंपा गया था। देश में कई अहम शिक्षा सुधारों में उनकी अहम भूमिका रही है। शिक्षा मंत्रालय में आने से पहले वह सीबीएसई के अध्यक्ष पद पर थे। वह सीबीएसई के दो बार चेयरमैन रहे। वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक और मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्होंने अपनी सेवा मणिपुर के युवा मामलों और खेल विभाग से शुरू की थी। 1999 से 20001 तक भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय में प्राइवेट सेक्रेटरी रहे।

विनीत जोशी ने कहां से की है पढ़ाई विनीत जोशी ने प्रयागराज के एनी बेसेंट स्कूल और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और फिर प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी) से एमबीए किया। आईआईएफटी में एमबीए में वह गोल्ड मेडलिस्ट थे। इसके बाद उन्होंने इसी संस्थान से क्वालिटी मैनेजमेंट में पीएचडी भी की।

किन सुधारों के अहम भूमिका - उनके नेतृत्व में सीबीएसई ने स्कूल शिक्षा में क्वालिटी और समानता पर ध्यान देते हुए, पढ़ाने के तरीकों और मूल्यांकन में बड़े सुधार किए।

- एनटीए में महानिदेशक रहते हुए उन्होंने नीट जेईई मेन प्रवेश परीक्षाओं में सुधार लागू किए। सीयूईटी जैसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत हुई।

उच्च शिक्षा सचिव: एनईपी 2020 के तहत कई पहलों का नेतृत्व करना, जिसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) शामिल हैं।

क्या है यूजीसी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन भारत सरकार की वो संस्था है जो देश के कॉलेज व विश्वविद्यालयों पर नजर रखती है। यूजीसी ही इन विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है। नियमों के उल्लंघन पर छीन भी लेती है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर कैसा होगा, शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, किस शैक्षणिक संस्थान को सरकार से पैसा मिलेगा, यह सभी यूजीसी ही तय करता है। यूनिवर्सिटीज में टीचिंग, एग्जाम और रिसर्च के स्टैंडर्ड तय करने व बनाए रखने की जिम्मेदारी यूजीसी की होती है।

कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता कम करने के लिए बने पैनल के भी अध्यक्ष हैं विनीत जोशी बढ़ते हुए ‘डमी स्कूल’, कोचिंग सेंटरो और एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत और निष्पक्षता को परखने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बीते वर्ष जून माह में 9 सदस्यों का पैनल गठित किया था। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी इसके अध्यक्ष हैं।

जेईई मेन व नीट यूजी परीक्षा से जुड़े बड़े सुधार संभव कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने और डमी स्कूलों की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार जेईई मेन, नीट और सीयूईटी प्रवेश परीक्षाओं के तौर तरीकों में बड़े बदलाव कर सकती है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई समिति कई सुझावों पर मंथन कर रही है जिसमें 11वीं कक्षा में ही जेईई मेन, नीट और सीयूईटी यूजी जैसी प्रवेश परीक्षाएं कराना, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई 2-3 घंटे तक सीमित करना और बोर्ड परीक्षा के अंकों को प्रवेश परीक्षा के नतीजों के साथ जोड़ने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

समिति जिन प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श कर रही है, उनमें सबसे बड़ा सुझाव यह है कि क्या कक्षा 11वीं में ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा सीयूईटी हो सकती है या नहीं। कमेटी सुझावों को फाइनल करने से पहले देश के सभी शिक्षा बोर्ड में सिलेबस की एकरूपता पर भी अध्ययन करेगी। समिति के कई सदस्यों का तर्क है कि प्रवेश परीक्षाओं का समय पहले रखने से विद्यार्थियों पर एकेडमिक दबाव कम हो सकता है। साथ ही कक्षा 12वीं में बनने वाली तनाव और अत्यधिक दबाव की स्थिति भी कम होगी।