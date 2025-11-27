IAS सृष्टि जयंत देशमुख की टॉप रैंकिंग का राज क्या, सबसे ज्यादा नंबर किस पेपर में आए?
IAS सृष्टि देशमुख की UPSC मार्कशीट इन दिनों वायरल बताई जा रही है। उन्होंने यूपीएससी मेन्स में किस विषय में सबसे ज्यादा नंबर लाए और टॉप रैंक हासिल करने के लिए क्या क्या किया, आइए जानते हैं।
UPSC का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि ये परीक्षा हरेक साल लाखों सपनों को तोलती है और सिर्फ चुनिंदा को चुनती है। इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों के मन में टीना डाबी, अनुदीप दुरीशेट्टी, प्रियंका गोयल की स्ट्रेटजी घूमती रहती है पर इस बार सुर्खियों का ताज किसी और के सिर पर है। जी हां IAS अधिकारी सृष्टि जयंत देशमुख की UPSC मार्कशीट अचानक सोशल मीडिया पर वायरल बताई जा रही है, और चर्चा इस बात की नहीं कि उन्होंने AIR-5 हासिल किया था, बल्कि किस सब्जेक्ट में उन्होंने सबसे दमदार प्रदर्शन किया, इसने लोगों की नजरें खींच लीं। UPSC की कठोर सीढ़ियों पर एक-एक नंबर की कीमत सोने से भारी होती है और इसी रेस में सृष्टि ने जिस पेपर में कमाल किया वही आज खबर का केंद्र है।
कौन हैं IAS सृष्टि देशमुख?
मध्यप्रदेश के भोपाल में जन्मी सृष्टि देशमुख 2018 की UPSC टॉपरों में महिला श्रेणी में नंबर-1 और ओवरऑल AIR-5 रैंक पर रहीं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में B.E. किया और 12वीं कक्षा में 93.4% अंक हासिल किए। उनके पिता इंजीनियर और मां शिक्षिका हैं यानी घर में अनुशासन, पढ़ाई और लक्ष्य का माहौल पहले से मौजूद। उन्होंने तैयारी कॉलेज के आखिरी साल से ही शुरू कर दी थी और पहले ही प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षा में फतह कर ली।
UPSC CSE 2018 में उन्होंने कुल 1068 अंक हासिल किए, 895 लिखित परीक्षा में और 173 इंटरव्यू में। मगर बात यहीं नहीं रुकती। असली आकर्षण उनकी मार्कशीट का वो हिस्सा है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है।
किस विषय में आए सबसे ज्यादा नंबर?
सृष्टि देशमुख ने अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी चुना था, और वायरल हो रही मार्कशीट के मुताबिक उन्होंने पेपर 1 सोशियोलॉजी में सबसे अधिक 162 मार्क्स स्कोर किए। UPSC में ऑप्शनल पेपर ही परिणाम पलटते हैं और सृष्टि वहीं चमकीं।
जीएस पेपर-IV में भी उन्होंने अच्छे 124 अंक हासिल किए, पर सबसे मजबूत पकड़ उनकी सोशियोलॉजी पर थी। यही विषय उनके अंतिम कुल स्कोर का बूस्टर बना, जिसने उन्हें टॉप-5 में पहुंचाया और देशभर में पहचान दिलाई। आज ज्यादातर UPSC अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर यही पूछ रहे हैं कि Sociology कैसे पढ़ें कि सृष्टि जैसा स्कोर आए?
UPSC के सफर से लेकर निजी जिंदगी तक
IAS सृष्टि देशमुख सिर्फ एग्जाम रिजल्ट की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि अपनी सादगी, स्पष्ट सोच और मेहनत की वजह से भी युवाओं की प्रेरणा हैं। प्रशिक्षण के दौरान ही उनकी मुलाकात IAS अधिकारी नागरजुन गौड़ा से हुई। दोनों ढाई साल तक साथ रहे और फिर विवाह बंधन में बंध गए। आज ये IAS कपल मध्यप्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा है।