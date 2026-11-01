पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक, IAS सोनालिका जिवानी ने कैसे किया ये कमाल
आईएएस सोनालिका जिवानी ने शानदार रणनीति और स्मार्ट वर्क के दम पर पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर लिया।
यूपीएससी का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? दिन-रात की पढ़ाई, किताबों का अंबार और सालों की अनथक मेहनत। हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर साल लाखों नौजवान इस बड़े ख्वाब के साथ मैदान में उतरते हैं लेकिन कुछ गिने-चुने ही कामयाबी का स्वाद चख पाते हैं। अब जरा सोचिए, इस मुश्किल तरीन सफर को अगर कोई अपने पहले ही अटेंप्ट में पार कर ले, तो उसे आप क्या कहेंगे? यकीनन यह किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही शानदार और मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आईएएस सोनालिका जिवानी की है जिन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में यूपीएससी क्रैक करके यह साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है।
आईआईटी दिल्ली का किया रुख
सोनालिका की कहानी सिर्फ यूपीएससी की तैयारी तक महदूद नहीं है। उनकी जड़ों की बात करें तो उनका जन्म और लालन-पालन देश की राजधानी दिल्ली में ही हुआ। बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में उनका कोई सानी नहीं था। स्कूल के दिनों से ही वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल रहा करती थीं। इसी मेधावी दिमाग का नतीजा था कि उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान, आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) में अपनी जगह बनाई।
आईआईटी से उन्होंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अक्सर देखा जाता है कि इंजीनियरिंग के बाद निकलने वाले छात्र किसी बड़े कॉरपोरेट पैकेज या फिर विदेश का रुख कर लेते हैं। लेकिन सोनालिका के ख्वाब कुछ और ही थे। उन्होंने समाज के लिए सीधे तौर पर कुछ करने की ठानी और यहीं से शुरू हुआ उनके सिविल सर्विसेज का शानदार सफर।
स्मार्ट स्ट्रेटेजी और ऑप्शनल सब्जेक्ट का कमाल
यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए सबसे बड़ा और अहम सवाल होता है कि आखिर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुना जाए? सोनालिका ने यहां भी अपने स्मार्ट दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने मेन्स एग्जाम के लिए भूगोल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया।
एक खास इंटरव्यू में उन्होंने अपनी इस स्ट्रेटेजी का जिक्र भी किया था। सोनालिका का मानना है कि ज्योग्राफी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक आईएएस अफसर के तौर पर फील्ड में काम करते वक्त भी यह सब्जेक्ट बहुत मददगार साबित होता है। उन्होंने सिविल सर्विस को क्रैक करने के लिए अपना सबसे ज्यादा फोकस इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर रखा। उनकी यही स्मार्ट ट्रिक और सटीक रणनीति उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। बिना भटके, उन्होंने टू-द-पॉइंट पढ़ाई की।
पहली ही कोशिश में AIR 192 का मुकाम
अमूमन लोग कहते हैं कि यूपीएससी का पहला अटेंप्ट तो सिर्फ एग्जाम का माहौल और पैटर्न समझने के लिए होता है। लेकिन सोनालिका जिवानी ने इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 192 हासिल कर ली। साल 2017 में उन्हें AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज) कैडर अलॉट हुआ। इतनी कम उम्र और पहले ही प्रयास में यह मुकाम हासिल करना लाखों युवाओं के लिए किसी बड़े इंस्पिरेशन से कम नहीं है। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है, लेकिन उन्होंने अपने फोकस को जरा भी हिलने नहीं दिया। घंटों किताबें खोलकर बैठने से कहीं बेहतर है कि आप क्वालिटी स्टडी करें, और सोनालिका की सफलता इसी क्वालिटी स्टडी का बेहतरीन नमूना है।
आईएएस बनने के बाद का सफर असल में और भी ज्यादा चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन सोनालिका ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। वो दिल्ली सरकार में शहरी विकास जैसी बेहद अहम विंग में बतौर स्पेशलिस्ट सेक्रेटरी अपनी बेहतरीन सेवाएं दे चुकी हैं। दिल्ली जैसे बड़े और जटिल शहर के अर्बन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव