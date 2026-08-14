IAS Siddharth Jain: कभी दर्द की दवा खाकर दिया था UPSC का एग्जाम, आई थी AIR-13; अब हैं मध्य प्रदेश के सबसे युवा कलेक्टर
वैसे हरियाणा से देश को कई नामी पहलवान दिए हैं, मगर बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी कई बेहतरीन अफसर भी इसी मिट्टी से निकले हैं। इन्हीं में से एक हैं आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ जैन। इस वक्त वो मध्य प्रदेश के हरदा में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
कहते हैं कि अगर मन में हौसला और दृढ़ निश्चय हो, तो हर मुश्किलों को पार कर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा जा सकता है। इस बात का बिल्कुल सही उदाहरण है आईइएस सिद्धार्थ जैन, जिनकी कहानी उन लाखों अभ्यर्थियों को प्रेरित करती हैं, जो अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। आज अपने हौसलों की बदौलत सिद्धार्थ जैन मध्य प्रदेश के सबसे युवा कलेक्टर की रूप में भी जाने जा रहे हैं। चलिए आज हम आपको आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ जैन की सफलता की कहानी बताते हैं।
आईएएस सिद्धार्थ जैन
वैसे हरियाणा से देश को कई नामी पहलवान दिए हैं, मगर बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी कई बेहतरीन अफसर भी इसी मिट्टी से निकले हैं। इन्हीं में से एक हैं आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ जैन। इस वक्त वो मध्य प्रदेश के हरदा में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों में से सबसे कम उम्र 33 वर्ष सिद्धार्थ जैन की है।
मध्य प्रदेश के युवा डीएम सिद्धार्थ जैन
वैसे, तो मध्य प्रदेश कैडर में हरसिमरनप्रीत कौर, प्रखर सिंह, श्रेयांस कुमट, वैशाली जैन, दलीप कुमार, हिमांशु प्रजापति और दिव्यांशु चौधरी जैसे आईएएस अधिकारी उम्र में आईएएस सिद्धार्थ जैन से छोटे हैं, मगर ये आईएएस वर्तमान में जिला कलेक्टर के पद पर तैनात नहीं हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सबसे युवा जिला कलेक्टर बनने का गौरव सिद्धार्थ जैन को ही हासिल है।
यूपीएससी में 13वीं रैंक
मध्य प्रदेश कैडर में सिद्धार्थ जैन 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1993 को हुआ है। मूल रूप से वो हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2015 में अखिल भारतीय स्तर पर 13वीं रैंक हासिल की थी। हालांकि यहां तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। बता दें कि यूपीएससी में यह उनका दूसरा प्रयास था।
बता दें कि सिद्धार्थ जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने यूपीएससी की जर्नी शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि साल 2014 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी, तब वे मुख्य परीक्षा (Mains) पास नहीं कर सके थे।
लगातार बैठने से कमर में रहती थी कमर में दर्द, खाईं दवाइयां
उन्होंने आगे लिखा कि यूपीएससी के दूसरे प्रयास के दौरान वे लाइब्रेरी में कई-कई घंटों बैठकर पढ़ाई किया करते थे। लगातार बैठने की वजह से उन्हें गंभीर कमर दर्द की शिकायत रहने लगी थी। स्थिति यह थी कि उनके लिए आधे घंटे भी लगातार बैठना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में वे अक्सर डरते थे कि यूपीएससी की तीन-तीन घंटे की लंबी परीक्षा में लगातार कैसे बैठ पाएंगे। उस दौर में उन्हें दर्द निवारक गोलियां लेनी पड़ती थीं। एक गोली सुबह की शिफ्ट की परीक्षा के लिए और दूसरी अगली शिफ्ट में दर्द के दौरान।
नहीं मानी हार
इतना ही नहीं जब पर परीक्षा हॉल में बैठें, तो उन्हें बेहद ही असुविधाजनक बेंच भी मिली। साथ ही एग्जाम केंद्र के पास के शोर-शराबे ने भी उन्हें खूब परेशान किया। हालांकि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नतीजा यह रहा कि दूसरे प्रयास में ही उन्होंने देशभर में 13वीं रैंक हासिल की, आईएएस सर्विस मिली और मध्य प्रदेश कैडर आवंटित हुआ।
22 की उम्र में IAS बने सिद्धार्थ जैन
बता दें कि सिद्धार्थ जैन काफी पढ़े-लिखे हैं। उनके पिता चार्टर्ड अकाउटेंट हैं और मां हाउसवाइफ हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। बता दें कि सिद्धार्थ साल 2015 में यूपीएससी पास करके महज 22 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बन गए थे। उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में जिला कलेक्टर का पद संभाल लिया था।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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