बैंक में नौकरी के साथ की यूपीएससी की तैयारी, 5वें प्रयास में 56वीं रैंक लाकर बनीं IAS, कौन हैं समीक्षा द्विवेदी

समीक्षा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के डगडौआ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम श्रीनिवास द्विवेदी है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अफसर हैं वहीं,मां का नाम सुनीता है, जिन्होंने समीक्षा के हर कदम का साथ दिया।

यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट जब भी सामने आता है, तो कई प्रेरणादायी कहानियां भी सामने आती है। कुछ कहानियों सब्र, जिद और जीत तीनों होती है। ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली समीक्षा द्विवेदी की। जिन्होंने अपने सपनो से कभी भी समझौता नहीं किया। सपना था आईएएस बनना। यूपीएससी की जर्नी में उन्हें कई बार असफलता भी मिली, यहां तक कई बार वो कुछ अंकों से भी चूकीं, लेकिन उनके जिद और जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। आखिरकार, उनकी मेहनत रंग लाई। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में समीक्षा ने 5वें प्रयास में 56वीं रैंक लाकर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। आइए उनकी जर्नी को करीब से जानते हैं।

कौन हैं समीक्षा द्विवेदी समीक्षा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के डगडौआ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम श्रीनिवास द्विवेदी है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अफसर हैं वहीं,मां का नाम सुनीता है, जिन्होंने समीक्षा के हर कदम का साथ दिया। समीक्षा का बचपन से सिविल सर्विस में जाने का सपना था।

बीटेक फिर आईआईटी कानपुर से किया एमबीए स्कूलिंग के बाद समीक्षा ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया। हालांकि नौकरी शुरू करने के बावजूद सिविल सेवा का सपना उनके जेहन से कभी दूर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमबीए किया। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई ने उनके सोचने और किसी समस्या को विश्लेषण करने के तरीके को और मजबूत किया।

बैंक की नौकरी के साथ की यूपीएससी की तैयारी समीक्षा ने यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ परीक्षा पर निर्भर रहने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने आईबीपीएस पीओ परीक्षा पास की और कैनरा बैंक में पीओ के तौर पर नौकरी की। बैंक की जिम्मेदारियों के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था। नौकरी के तय घंटे, पढ़ाई के लिए सीमित समय और यूपीएससी के विशाल सिलेबस के बीच संतुलन बनाना उनके लिए रोज की चुनौती थी। लेकिन उन्होंने इसी चुनौती को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया।

पहली कोशिश में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ क्लियर समीक्षा की यूपीएससी यात्रा 2021 में शुरू हुई। पहली कोशिश में वह प्रीलिम्स पास नहीं कर पाईं। यह किसी भी अभ्यर्थी के लिए निराश करने वाला पल हो सकता है, लेकिन समीक्षा ने इसे अपनी तैयारी की कमियों को समझने का मौका बनाया। 2022 में उन्होंने वापसी की और इस बार प्रीलिम्स निकाल लिया। हालांकि मेन्स में उनका सफर आगे नहीं बढ़ सका।

2023 में इंटरव्यू तक पहुंचीं 2023 का प्रयास समीक्षा के लिए खास था। उन्होंने प्रीलिम्स और मेन्स दोनों चरण पार किए और इंटरव्यू तक पहुंचीं। उन्हें लगा कि मंजिल अब बहुत करीब है, लेकिन अंतिम परिणाम में उनका चयन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि वह महज 18 अंकों से अंतिम सूची से बाहर रह गईं। 2024 में समीक्षा ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ परीक्षा दी। इस बार भी वह इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना सकीं।

तैयारी के दौरान हुई शादी इसी बीच उनकी निजी जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आया और उनकी शादी हो गई। उनके पति बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं और तैयारी के इस सफर में उन्होंने समीक्षा का साथ दिया। समीक्षा ने परिस्थितियों को अपने लक्ष्य के रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और पांचवें प्रयास को पहले से ज्यादा रणनीतिक तरीके से लिया।