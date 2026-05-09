UPSC : कहीं की कलेक्टर हो क्या, ताना ऐसा चुभा कि डॉक्टरी छोड़ बनीं IAS , कहानी यूपी की बेटी प्रियंका शुक्ला की
कहीं की कलेक्टर हो क्या, झुग्गी में रहने वाली एक महिला का यह ताना प्रियंका शुक्ला को ऐसा चुभा कि उन्होंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ आईएएस अफसर बनने की ठानी। कलेक्टर बनकर उन्होंने उस तंज को मुंहतोड़ जवाब दिया।
IAS Priyanka Shukla Success Story : यह कहानी यूपी की उस बेटी की है जिसने एक महिला के ताने को अपनी सफलता की प्रेरणा बना लिया। पेशे से डॉक्टर रहीं प्रियंका शुक्ला ने एक झुग्गी में स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते समय मिली चुनौती के बाद प्रशासनिक सेवा में जाने का कठिन फैसला लिया। वह देश के एक नामी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर डॉक्टर बन चुकी थीं। अपना करियर सेट कर चुकी थीं। लेकिन समाज की और बेहतर ढंग से सेवा करने की चाह ने उन्हें अपना मेडिकल पेशा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। प्रियंका 2009 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 73वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बनीं।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया एमबीबीएस
प्रियंका शुक्ला के माता-पिता चाहते थे कि वह एक आईएएस अफसर बने लेकिन शुरुआत से उन्होंने डॉक्टर बनने में ज्यादा दिलचस्पी थी। प्रियंका ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज लखनऊ स्थिति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के MBBS कोर्स में दाखिला लिया। प्रियंका ने 2006 में केजीएमयू से MBBS पूरा किया और फिर लखनऊ में प्रैक्टिस शुरू कर दी।
वो वाकया और ताना जिसने डॉक्टर को IAS अफसर बनने के लिए मजबूर कर दिया
एक दिन किसी झुग्गी बस्ती में जाकर प्रियंका लोगों को जागरूक कर रही थीं। लोगों का चेकअप भी कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने एक महिला को गंदा पानी पीते और बच्चों को भी पिलाते देखा। प्रियंका ने महिला को रोकते हुए साफ पानी पीने की सलाह दी। इस पर महिला झल्ला गई और उसने ताना मारते हुए कहा कि तुम कहीं की कलेक्टर लग रही हो गया, जो बात मान जाएं। उस महिला का ताना प्रियंका के काफी भीतर तक चुभ गया। यही वह पल था, जिसने प्रियंका के जीवन को नया मोड़ दे दिया और उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बनने की ठानी।
दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक
प्रियंका ने डॉक्टरी का पेशा छोड़ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि वह उस समय एक सफल डॉक्टर के पद पर कार्यरत थीं। अपनी मेहनत और लगन से प्रियंका शुक्ला ने 2009 में अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की। उनकी 73वीं रैंक आई। आईएएस बनने के बाद प्रियंका को छत्तीसगढ़ कैडर मिला और उनकी पहली पोस्टिंग जशपुर जिले में हुई। कांकेर की भी वह डीएम रहीं।
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव
प्रियंका शुक्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और ट्विटर पर उनके साढ़े तीन लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 24,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
शानदार काम को लेकर अकसर चर्चा में
प्रियंका शुक्ला अपने काम को लेकर अकसर चर्चा में रहती हैं और उनकी गिनती एक बेहतरीन आईएएस अफसरों में होती है।
यशस्वी जशपुर शिक्षा पहल के तहत काम करने के साथ-साथ, उन्होंने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के कमिश्नर-सह-निदेशक के रूप में भी कार्य किया और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व किया। उन्होंने मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘जशपुर – एक प्रण’ जैसे जन अभियानों का भी संचालन किया।
पुरस्कार
- MGNREGS की पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार'।
- वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए 'राष्ट्रपति का रजत पदक'।
- प्रियंका शुक्ला दिसंबर 2025 मेरा युवा भारत (MY Bharat) की पहली सीईओ बनाई गईं।
आईएएस अफसर के अलावा वो एक कंटेम्परेरी डांसर भी हैं और अच्छे-अच्छे लोगों को मात देती हैं। इसके अलावा वो कविताएं भी लिखती हैं। प्रियंका को गाने और पेंटिग्स का भी शौक है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी