UPSC में फेल होने के बाद बढ़ा 45 किलो वजन, खुद को कमरे में कर लिया था कैद; IAS परी बिश्नोई फिर ऐसे पलटी बाजी
आईएएस परी बिश्नोई ने यूपीएससी में फेल होने के बाद 45 किलो वजन बढ़ा लिया था। उन्होंने जीतोड़ मेहनत की और ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल की।
यूपीएससी की तैयारी सिर्फ किताबों और सिलेबस की लड़ाई नहीं है यह उस खामोश जद्दोजहद का नाम है जो बंद कमरे की चारदीवारी के भीतर लड़ी जाती है। बाहर से लोगों को सिर्फ कामयाबी की चमक और रैंक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की तन्हाई और टूटन को कोई नहीं देखता। राजस्थान की रहने वाली और 2019 बैच की आईएएस अधिकारी परी बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में अनकहे सफर से पर्दा उठाया है। इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे नाकामी के दौर में स्ट्रेस ईटिंग ने उनका वजन 45 किलो बढ़ा दिया था और वह मानसिक व शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थीं।
45 किलो तक बढ़ गया था वजन
साल 2017 में जब परी यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पाईं तो वह टूट गईं और वापस राजस्थान स्थित अपने घर लौट आईं। उन्होंने सोचा था कि घर पर रहकर दोबारा तैयारी करेंगी, लेकिन यह दौर उनके लिए बेहद भारी साबित हुआ। परी ने बताया कि इस दौरान वह पूरी तरह दुनिया से कट गईं। खुद को एक दायरे में समेट लेने के बाद तनाव इतना बढ़ा कि उन्होंने स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि उनका वजन 45 किलो बढ़ गया। वह कहती हैं कि यह वक्त इतना बोझिल था कि वह मानसिक रूप से थक चुकी थीं और शारीरिक रूप से खुद को पहचानना भी मुश्किल हो गया था।
एक कॉल ने बदली किस्मत
हार मानने के बजाय परी ने खुद को संभाला और एक बिल्कुल अनुशासित, साधु जैसी जीवनशैली अपना ली। उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और स्मार्टफोन से भी दूरी बना ली, ताकि पढ़ाई के बीच कोई भटकाव न रहे। इसी मेहनत के दम पर उन्होंने पहले यूजीसी नेट और नेट-जेआरएफ की परीक्षा पास की।
उनकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब अगले प्रयास में उन्हें यूपीएससी इंटरव्यू का कॉल आया। इस एक कॉल ने उनके भीतर नई जान फूंक दी। परी ने तय किया कि वह सिर्फ रैंक के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से संवारने के लिए काम करेंगी। उन्होंने सख्त डाइट, वर्कआउट और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। परी का मानना है कि वजन घटाना सिर्फ तराजू के नंबर कम करने की बात नहीं थी, बल्कि यह अपने भीतर के डर, शक और कमतरी के एहसास को बाहर निकालने का जरिया था। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2019 में उन्होंने ऑल इंडिया 30वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया।
निराश छात्रों को दिया हौसले का पैगाम
अपनी कहानी साझा करते हुए परी ने उन तमाम युवाओं को हिम्मत दी जो आज नाकामी के अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने लिखा, “असली जीत तभी है जब आप हार नहीं मानते। अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल दौर में हैं, तो यकीन मानिए आप फंसे नहीं हैं और न ही टूटे हैं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, इसकी कमान पूरी तरह आपके हाथों में है।”
मां बनने के बाद फिटनेस की नई जंग
परी बिश्नोई की शादी बीजेपी नेता भव्य बिश्नोई से हुई है और इसी साल फरवरी में दोनों एक प्यारी सी बेटी वेदा के माता-पिता बने हैं। उन्होंने अपनी पोस्टपार्टम फिटनेस जर्नी का एक वीडियो भी शेयर किया था। इसमें वह बेंच प्रेस, केटलबेल डेडलिफ्ट, लैट पुलडाउन और केबल रो जैसी एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। वीडियो का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा वह है जब वह अपनी नन्ही बेटी को गोद में सुरक्षित पकड़कर स्क्वैट्स करती हैं।
उन्होंने बेबाकी से कबूल किया कि कई दिन ऐसे थे जब बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता था और वजन उठाना नामुमकिन सा जान पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बेटी का जिक्र करते हुए परी ने भावुक होकर लिखा कि जो बेटी कभी उनकी रफ्तार धीमी होने की वजह थी, आज वही उनके आगे बढ़ने और मजबूत बनने की सबसे बड़ी ताकत बन गई है।
कौन हैं IAS परी बिश्नोई?
26 फरवरी 1996 को राजस्थान के काकरा गांव में जन्मीं परी एक पढ़े-लिखे और अनुशासित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मनीराम बिश्नोई पेशे से वकील हैं, जबकि मां सुशीला बिश्नोई जीआरपी में पुलिस अधिकारी हैं। उनके दादा गोपीराम बिश्नोई भी गांव के चार बार सरपंच रह चुके हैं। परी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके बाद वह दिल्ली आ गईं और दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव