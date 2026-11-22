23 की उम्र में बनीं IAS, यूपीएससी में पाई 30वीं रैंक, हरियाणा के पूर्व CM की बहू बनीं परी बिश्नोई
राजस्थान के बीकानेर की परी बिश्नोई ने महज 23 साल की उम्र में अपने तीसरे प्रयास में UPSC में 30वीं रैंक हासिल की और बिश्नोई समाज की पहली महिला IAS अधिकारी बनीं।
लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को सच कर दिखाया है राजस्थान की होनहार बेटी परी बिश्नोई ने। देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) में महज 23 साल की उम्र में ऑल इंडिया 30वीं रैंक (AIR 30) हासिल कर परी ने न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाया, बल्कि बिश्नोई समाज की पहली महिला IAS अधिकारी बनकर इतिहास भी रच दिया। आज देशभर के लाखों छात्र उनकी इस शानदार सफलता से प्रेरणा ले रहे हैं।
राजस्थान के छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर
परी बिश्नोई का जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले की नोखा तहसील के काकड़ा गांव में हुआ था। उनके परिवार में शुरू से ही शिक्षा और समाज सेवा का माहौल रहा है। उनके पिता मनीराम बिश्नोई पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील हैं, जबकि उनकी मां सुशीला बिश्नोई राजस्थान पुलिस के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) विभाग में अधिकारी रही हैं। इसके अलावा उनके दादा काकड़ा गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। माता-पिता की मेहनत और अनुशासन को देखते हुए परी ने बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख लिया था।
अजमेर से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक: पढ़ाई में हमेशा रहीं अव्वल
परी ने अपनी शुरुआती और स्कूली शिक्षा अजमेर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। वे बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होनहार थीं। उन्होंने कक्षा 10वीं में 91 प्रतिशत और कक्षा 12वीं में 89 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। हायर एजुकेशन के लिए वे देश की राजधानी दिल्ली आ गईं और प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वे वापस राजस्थान लौटीं और अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती (MDS) यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की।
NET पास करने के बाद जुटीं UPSC की तैयारी में, 45 किलो वजन घटाया
मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान ही परी ने UGC NET की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन उनका असली लक्ष्य तो आईएएस अधिकारी बनना था। इसलिए उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के दौरान उन्होंने खुद को एक सन्यासी की तरह दुनिया की नजरों से बिल्कुल अलग कर लिया। न किसी से मिलना, न जुलना बस अपने कमरे में बंद रहना। इस तनाव और डिप्रेशन में वह स्ट्रेस ईटिंग करने लगीं यानी तनाव में बहुत ज्यादा खाना। इस आदत का नतीजा यह हुआ कि उनका वजन 45 किलो तक बढ़ गया। उन्होंने नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और सकारात्मक सोच के दम पर अपना 45 किलो वजन कम किया, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करने लगीं।
तीसरे प्रयास में पाई बड़ी सफलता
शुरुआती दो प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमियों को सुधारा और दोगुने उत्साह के साथ मेहनत जारी रखी। आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में महज 23 वर्ष की आयु में उन्होंने देश भर में 30वीं रैंक हासिल कर अपना सपना साकार किया। वे 2020 बैच की सिक्किम कैडर की आईएएस अधिकारी हैं।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार की बनीं बहू
प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ-साथ परी बिश्नोई का पारिवारिक जुड़ाव भी चर्चा में रहा है। साल 2023 में उन्होंने भव्य बिश्नोई के साथ विवाह किया, जो हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इस विवाह के साथ परी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के परिवार की बहू बनीं। परी बिश्नोई की यह पूरी यात्रा छात्रों को सिखाती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो कम उम्र में भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है।
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