IAS की नौकरी छोड़ने के 20 साल बाद फिर से सरकार में वापसी, IIM से पढ़े शैलेश पाठक को बड़ा पद
छत्तीसगढ़ कैडर के पूर्व IAS अधिकारी शैलेश पाठक करीब दो दशक बाद एक बार फिर सरकारी क्षेत्र में वापसी करने जा रहे हैं। शैलेश पाठक एमपी के बड़े प्रोजेक्ट की कमान संभालेंगे।
छत्तीसगढ़ कैडर के पूर्व IAS अधिकारी शैलेश पाठक करीब दो दशक बाद एक बार फिर सरकारी क्षेत्र में वापसी करने जा रहे हैं। सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाने वाले पाठक को मध्य प्रदेश के जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शैलेश पाठक इस बड़े प्रोजेक्ट की कमान संभालेंगे। उन्हें इस परियोजना को लागू करने के लिए गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस SPV के चेयरमैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।
IAS छोड़कर निजी क्षेत्र में बनाया करियर
शैलेश पाठक 1990 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। करीब दो दशक पहले उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर प्राइवेट सेक्टर का रुख किया। इसके बाद उन्होंने एल एंड टी और आईसीआईसीआई वेंचर जैसी बड़ी कंपनियों में अहम जिम्मेदारियां निभाईं। अब मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जरिए उनकी सरकारी क्षेत्र में वापसी हो रही है।
IAS शैलेश पाठक कितने पढ़े लिखे, कहां कहां किया काम
शैलेश श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और IIM कलकत्ता के पूर्व छात्र रह चुके हैं। शैलेश के पास करीब 4 दशकों का अलग अलग तरह के कामों का अनुभव। उन्होंने निजी क्षेत्र, सरकारी सेवा और गैर-लाभकारी संस्थाओं में काम किया है। उनका अनुभव वित्त, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में है। वह बस्तर और जबलपुर समेत कई संवेदनशील जिलों में डीएम रह चुके हैं। FICCI के महासचिव और NSE के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम किया है।
निजी क्षेत्र - 20 साल: फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, प्राइवेट इक्विटी, प्रोजेक्ट फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया।
2. सरकारी सेवा (IAS) - 17 साल: भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए सरकार, शहरी विकास, ग्रामीण प्रशासन, सार्वजनिक नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।
3. गैर-लाभकारी संस्थाएं - 3 साल: नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं में नेतृत्व, संस्थागत विकास और सामाजिक परियोजनाओं से जुड़े रहे।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी कंपनियों में अनुभव
- दो सरकारी कंपनियों के MD रहे (2000-2005): इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र की दो सरकारी कंपनियों का प्रबंधन संभाला। बड़ी टीमों, कर्मचारियों और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन (P&L) की जिम्मेदारी निभाई।
5. PWD में सचिव के रूप में काम किया: 900 से अधिक इंजीनियरों की टीम का नेतृत्व किया। हाईवे और सरकारी भवनों के निर्माण एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया।
6. L&T आईडीपीएल में शीर्ष पद पर रहे (2017-2021): कंपनी के सीईओ और WTD के रूप में काम किया।
कई कंपनियों के बोर्ड में सदस्य रहे: इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स, माइक्रोफाइनेंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एक्सचेंज कारोबार से जुड़ी कंपनियों के बोर्ड में काम किया।
B20 (G20) के सदस्य: 2016 से 2025 तक विभिन्न देशों में आयोजित B20 बैठकों में भाग लिया। इनमें चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
2012 से 2020 तक इंफ्रास्ट्रक्चर समूह के सदस्य रहे। 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर समूह के उपाध्यक्ष बने।
FICCI में जिम्मेदारी: ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के सह-अध्यक्ष रहे। FICCI की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी काउंसिल के सदस्य भी रहे।
CII की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल के सदस्य रहे। विभिन्न राष्ट्रीय चैंबर्स में भी सक्रिय भूमिका निभाई।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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