यूपीएससी में इतिहास रचकर IAS बनने वाली महिला का ट्रांसफर रद्द, केंद्र सरकार का आदेश निरस्त, कौन हैं प्रांजल पाटिल
CAT ने एक अहम फैसले में भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर करने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल ( Pranjal Patil ) का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर करने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि पूरी तरह दृष्टिहीन अधिकारी पर बिना उसकी मेडिकल जरूरतों और जरूरी सहायता का आकलन किए सामान्य तबादला नियम लागू करना गलत है। ऐसा करना समानता के अधिकार के खिलाफ है।
न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा की पीठ ने कहा कि एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों के तबादले और तैनाती कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती संबंधी निर्देशों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने कहा कि सरकार की तबादला नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग कर्मचारियों को मिले कानूनी अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती।
आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट ने कहा कि गृह मंत्रालय यह साबित नहीं कर पाया कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश भेजना प्रशासनिक रूप से क्यों जरूरी था। मंत्रालय ने उनकी गंभीर दिव्यांगता, विशेष चिकित्सा सुविधाओं और सहायता की जरूरतों को भी ध्यान में नहीं रखा।
CAT ने एक अहम फैसले में भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर करने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।
कौन हैं प्रांजल पाटिल
पाटिल 2017 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, वह बचपन से ही 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। शुरुआत में उन्हें केरल कैडर दिया गया था, लेकिन दिव्यांग अधिकारियों के लिए लागू नीति के तहत 2018 में उनका कैडर बदलकर एजीएमयूटी (AGMUT) कर दिया गया। इसके बाद वे चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सहयोग के लिए 2020 में दिल्ली में तैनात हुईं।
महाराष्ट्र की रहने वाली, 6 साल में एक हादसे में आंखों की रोशनी खो दी
महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल तब महज 6 साल की थी जब एक सड़क हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी लेकिन उन्होंने इसे अपनी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया।
- प्रांजल पाटिल ने मुंबई के कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड से पढ़ाई की।
- उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया।
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की।
- वर्ष 2016 में पहले प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 733वीं रैंक हासिल की।
- वर्ष 2017 में दूसरे प्रयास में 124वीं रैंक प्राप्त कर IAS अधिकारी बनीं।
- ट्रेनिंग के बाद उन्हें केरल के एर्नाकुलम में असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त किया गया। 2019 में उन्होंने तिरुवनंतपुरम की सब-कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद कैडर बदलकर अग्मुत किया गया।
2024 में सरकार ने दिल्ली से अरुणाचल किया ट्रांसफर
गृह मंत्रालय ने 12 सितंबर 2024 को उनका तबादला दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश कर दिया था। इसके बाद 17 अक्तूबर 2024 को उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आदेश जारी किया गया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ आवेदन दिया था, लेकिन मंत्रालय ने 6 नवंबर 2024 को उसे भी खारिज कर दिया।
पाटिल ने क्या दिया तर्क
पाटिल ने तर्क दिया कि यह तबादला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 20 और 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग' के निर्देशों के भाग एच का उल्लंघन है। इन निर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को जहां तक संभव हो रोटेशनल तबादलों से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें नोएडा के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट और आईकेयर (ICARE) आई हॉस्पिटल, तथा एम्स (AIIMS) में लगातार स्पेशल नेत्र देखभाल की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 10 सितंबर 2024 को यानी तबादले के आदेश से दो दिन पहले उनकी दादी का निधन हो गया, जो उनकी देखभाल करने वाली इकलौती व्यक्ति थीं।
केंद्र सरकार की क्या थी दलील
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि AGMUT कैडर के अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करना होता है, जिसमें मुश्किल पोस्टिंग भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि पाटिल ने दिल्ली में लगभग चार साल बिताए हैं जबकि उन्होंने कैटेगरी B क्षेत्र में कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की कमी है। सरकार ने यह भी कहा कि 2018 में जब पाटिल ने इंटर-कैडर ट्रांसफर' (एक कैडर से दूसरे कैडर में तबादला) की मांग की थी तब उन्होंने इस कैडर के मल्टी सेगमेंट नेचर को स्वीकार कर लिया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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