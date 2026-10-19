आईआईटी के बाद छोड़ी लाखों की नौकरी, पहले बीपीएससी, फिर 2 बार यूपीएससी किया क्रैक, 16वीं रैंक लाकर आईएएस बनीं मोनिका
रेलवे में अधिकारी बनने के बावजूद मोनिका के भीतर का आईएएस (IAS) बनने का सपना जगा रहा। ट्रेनिंग के साथ-साथ पढ़ाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उन्होंने अपने समय का शानदार प्रबंधन किया और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी।
यूपीएससी का क्रेज खूब है। लोग आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई करते हैं और बड़ी-बड़ी टॉप कंपनियों में नौकरी करते हैं। जहां उनकी तगड़ी सैलरी होती है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिनका रुझान यूपीएससी की तरफ होता है और वो सब छोड़कर सिविल सविलि सर्विस का रुख कर लेते हैं। बिहार की रहने वाली मोनिका श्रीवास्तव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिन्होंने आईआईटी की पढ़ाई की और इसके PayPal में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया। लेकिन आईएएस अफसर बनने की जिद और जुनून की वजह से नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी शुरू कर दी। कमाल की बाद है कि पहले उन्हें बीपीएससी में टॉप किया। फिर दो बार यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईइएस अफसर बनीं। ऐसे में इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। चलिए आज हम आपको आईएएस मोनिका श्रीवास्तव से मिलवाते हैं।
कौन हैं मोनिका श्रीवास्तव
सफलता की यह कहानी औरंगाबाद जिला मुख्यालय के सत्येन्द्र नगर से शुरू होती है। मोनिका श्रीवास्तव, जिला परिषद में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत ई. बी. के. श्रीवास्तव और उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव की सुपुत्री हैं। एक मध्यमवर्गीय और शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोनिका को बचपन से ही घर में पढ़ाई-लिखाई का एक बेहतरीन और सकारात्मक माहौल मिला। माता-पिता ने हमेशा अपनी बेटी के सपनों को पंख देने का काम किया और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है।
शानदार रही शुरुआती शिक्षा
मोनिका ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई औरंगाबाद के ही सरस्वती शिशु मंदिर और डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की। अक्सर लोगों को लगता है कि बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में पढ़कर ही बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन मोनिका ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहने वाली मोनिका ने स्कूल के दिनों से ही यह साबित कर दिया था कि वह आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा करने वाली हैं।
आईआईटी गुवाहाटी से की इंजीनियरिंग
इसके बाद मोनिका ने IIT की प्रवेश परीक्षा में बिहार टॉपर बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। IIT गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कई प्रतिष्ठित ग्लोबल कंपनियों में काम किया, लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा करना था। तब उन्होंने सिविल सेवा में जाने का मूड बनाया। फिर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।
बीपीएससी में 6वीं रैंक
इसी सपने का पीछा करते हुए साल 2022 में उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा दी और उसमें छठा (6th) स्थान प्राप्त कर प्रशासनिक सेवा में कदम रखा। कोई भी आम इंसान इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर संतुष्ट हो जाता, लेकिन मोनिका की मंजिल तो अभी और आगे थी। उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखी।
यूपीएससी 2 बार किया क्रैक
साल 2024 में अपने पहले ही प्रयास में मोनिका ने 455वां रैंक हासिल किया। इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय रेलवे सेवा (Indian Railway Service) में हुआ। रेलवे में अधिकारी बनने के बावजूद मोनिका के भीतर का आईएएस (IAS) बनने का सपना जगा रहा। ट्रेनिंग के साथ-साथ पढ़ाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उन्होंने अपने समय का शानदार प्रबंधन किया और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। इसी अथक परिश्रम का नतीजा है कि उन्होंने यूपीएससी में अपने दूसरे प्रयास में सीधे 16वां रैंक हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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