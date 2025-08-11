IAS Medha Roopam Success Story: From shooting to becoming an officer worked hard to become an IAS now in news IAS Success Story: शूटिंग से अफसर तक का सफर, मेधा रूपम ने IAS बनने के लिए की खूब मेहनत; अब हैं चर्चा में, Career Hindi News - Hindustan
IAS Success Story: शूटिंग से अफसर तक का सफर, मेधा रूपम ने IAS बनने के लिए की खूब मेहनत; अब हैं चर्चा में

IAS Medha Rupam Success Story: मेधा रूपम हाल ही में नोएडा की डीएम तैनात हुई हैं। मेधा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए खूब मेहनत की थी और 10वीं रैंक हासिल की।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 12:09 AM
IAS Medha Roopam Success Story: उत्तर प्रदेश काडर की आईएएस अधिकारी मेधा रूपम इन दिनों चर्चा में हैं। उन्हें हाल ही नोएडा डीएम बनाया गया है, रूपम नोएडा की पहली महिला डीएम नियुक्त की गई है। उनके पिता, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (रिटा.) ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हाल ही में देश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी रहे ज्ञानेश कुमार मूल रूप से आगरा के हैं और अपने सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय वे केंद्रीय गृह मंत्रालय में सचिव थे।

मेधा रूपम ने अपने करियर की शुरुआत एक शूटिंग खिलाड़ी के रूप में की थी। केरल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल जीतने के साथ उन्होंने राज्य का रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन पिता की प्रेरणा ने उनका रुख प्रशासनिक सेवा की ओर मोड़ दिया। आईएएस बनने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की। वर्ष 2014 में यूपी कैडर से आईएएस बनीं मेधा की पहली तैनाती बरेली में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। मेरठ और उन्नाव में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर रहते हुए भी उन्होंने शूटिंग प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते, यह साबित करते हुए कि जुनून कभी फीका नहीं पड़ता।

लखनऊ में यूपीएएएम के संयुक्त निदेशक और महिला कल्याण विभाग की विशेष सचिव के रूप में काम करने के बाद उन्हें बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी, फिर हापुड़ के डीएम के तौर पर तैनात हुईं।

मेधा के पति मनीष बंसल भी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनका जन्म पंजाब में हुआ और जिन्होंने एमटेक की पढ़ाई की। दोनों की मुलाकात मसूरी के प्रशिक्षण के दौरान हुई और वहीं से उनका साथ शुरू हुआ। आज वे दो बच्चों के साथ परिवार और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संतुलित कर रहे हैं। मेधा कहती हैं कि उनके जीवन के हर बड़े फैसले में पिता का मार्गदर्शन अहम रहा है। पिता की नई भूमिका और बेटी की सक्रिय प्रशासनिक मौजूदगी ने इस परिवार को सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है।

