चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई... मीटिंग में महिला अफसर बदसलूकी, कौन हैं आईएएस अफसर राजीव रंजन, विवादों से है नाता
जम्मू कश्मीर में आईएएस कुमार राजीव रंजन और महिला अफसर बीनिश वानी के बीच सरकारी बैठक में हुई तीखी बहस का वीडियो वायरल है, जिसके बाद राजनेताओं ने आईएएस अफसर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
क्या किसी सरकारी बैठक में सवाल पूछना या अपना पक्ष रखना कोई बड़ा गुनाह है? और अगर कोई महिला अधिकारी अपने सीनियर बॉस के बात करने के लहजे पर ऐतराज जताए, तो क्या इसका ईनाम उसे सस्पेंशन के रूप में मिलना चाहिए? जम्मू-कश्मीर की अफसरशाही से हाल ही में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सिस्टम के काम करने के तौर-तरीकों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। एक सीनियर आईएएस अफसर और एक महिला अधिकारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।
14 अक्टूबर 2026 का दिन था। मिशन युवा कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक चल रही थी। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे जम्मू-कश्मीर सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव और सीनियर आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन। इसी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बीनिश वानी भी जुड़ी हुई थीं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। चर्चा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रोल पर हो रही थी लेकिन कामकाज की यह सामान्य बातचीत कब एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई, किसी को पता ही नहीं चला।
मीटिंग में तल्ख आवाज में चीखा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि बात किस कदर बिगड़ी थी। कुमार राजीव रंजन ने बीनिश वानी पर अपना काम दूसरों पर थोपने का इल्जाम लगाया और पूछा कि जब एनआरएलएम मुख्य संस्था नहीं है, तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है। इस पर बीनिश ने सफाई दी कि उनके विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और एनआरएलएम को सिर्फ सहयोग के लिए रखा गया है। बस, इतनी सी बात पर सीनियर आईएएस का पारा हाई हो गया। वीडियो में कुमार राजीव रंजन ऊंची और तल्ख आवाज में चीखते हुए कहते हैं- 'चुप रहो, मत बोलो... तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की।'
लेकिन बीनिश वानी भी चुप रहने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने इस बदतमीजी पर कड़ा ऐतराज जताया और अपने सीनियर के रवैये पर बेबाकी से सवाल खड़े किए। गुस्साए आईएएस अधिकारी ने अपना आपा खोते हुए सरेआम दूसरी अधिकारी को बीनिश का सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करने का फरमान सुना दिया। जवाब में बीनिश ने भी बेखौफ होकर साफ कह दिया- 'कोई बात नहीं, आप कर दीजिए मुझे सस्पेंड।' इसके बाद रंजन उन्हें लगातार मीटिंग से बाहर जाने को कहते रहे और महिला अधिकारी भी अपनी नाराजगी जताते हुए वहां से चली गईं। घटना के बाद बीनिश वानी ने मीडिया से बातचीत में इसे एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण वाकया बताया है।
घटना की क्लिप हुई वायरल
इस घटना की क्लिप जैसे ही बाहर आई, जम्मू-कश्मीर की सियासत में भूचाल आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह ने सीधे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्य सचिव को टैग करते हुए कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अपनी इज्जत और गरिमा के लिए आवाज उठाने वाली महिला अफसर के खिलाफ अगर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई हुई, तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं, पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस बदसलूकी को कश्मीरी अफसरों को दबाने की साजिश करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मांग की कि ऐसे बेकाबू आईएएस अधिकारी को फौरन सस्पेंड किया जाए क्योंकि कश्मीर में ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कौन हैं राजीव रंजन?
अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कुमार राजीव रंजन हैं कौन, जिनका विवादों से इतना पुराना नाता रहा है? 20 दिसंबर 1977 को जन्मे और मूल रूप से बिहार के रहने वाले कुमार राजीव रंजन 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हजारीबाग की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 866वीं रैंक हासिल की थी। पहले जम्मू-कश्मीर कैडर और अब एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के इस अफसर ने अपने करियर में कुपवाड़ा और जम्मू जैसे अहम जिलों की कमान बतौर डीसी संभाली है। 1 जनवरी 2024 से वह श्रम विभाग में अहम कुर्सी पर बैठे हैं।
यह कोई पहली बार नहीं है जब रंजन सुर्खियों में आए हैं। उनका विवादों का एक बेहद लंबा और दागदार इतिहास रहा है। साल 2020 में तो उन्हें जम्मू-कश्मीर के कुख्यात हथियार लाइसेंस घोटाले में गिरफ्तार तक किया जा चुका है। उस वक्त वह जम्मू मेट्रोपॉलिटन रेगुलेटरी अथॉरिटी में तैनात थे। जेल जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था, हालांकि फरवरी 2021 में वो बहाल हो गए।
विवाद यहीं नहीं थमे। इसके बाद फरवरी 2025 में उनके खिलाफ सीबीआई (CBI) ने आय से अधिक संपत्ति का बड़ा मामला दर्ज किया, जिसमें जांच एजेंसी ने उनके परिवार के सदस्यों को भी जांच के घेरे में लिया था। आरोप था कि उनकी संपत्ति उनके ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा है।
पुराने दाग अभी धुले भी नहीं थे कि अब एक सरकारी मीटिंग में महिला अफसर को सरेआम जलील करने और सस्पेंड करने की धमकी देने वाले वाकये ने उनके करियर पर एक और बड़ा धब्बा लगा दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सिस्टम बीनिश वानी पर गाज गिराएगा, या फिर पुराने विवादों में घिरे इस सीनियर आईएएस अफसर से उनके इस रवैये को लेकर कड़ा जवाब तलब किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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