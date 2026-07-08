Success Story: 12वीं प्री-बोर्ड और कॉलेज में हुए फेल, बैकबेंचर अनुराग ने दो बार क्रैक किया UPSC, आज हैं IAS
IAS Success Story: स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई बार फेल होने वाले बिहार के कुमार अनुराग ने अपनी कमियों को ताकत बनाया और लगातार दो बार यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर IAS अधिकारी बने।
IAS Kumar Anurag UPSC Success Story: अक्सर लोगों को लगता है कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को केवल वही छात्र पास कर सकते हैं, जो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल या टॉपर रहे हों। लेकिन बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले कुमार अनुराग की कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। कुमार अनुराग कोई 'गॉड गिफ्टेड' या हमेशा अव्वल आने वाले छात्र नहीं थे, बल्कि वे स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर फेल हो चुके थे। इसके बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास की, बल्कि देश के टॉप प्रशासनिक पद (IAS) को हासिल किया।
हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का सफर और पहली चुनौती
कुमार अनुराग की शुरुआती शिक्षा बिहार के कटिहार में एक साधारण हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी। जब वे आठवीं कक्षा में थे, तब उनके माता-पिता ने उनका दाखिला एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में करा दिया। अचानक भाषा बदल जाने के कारण उन्हें पढ़ाई समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और दिन-रात मेहनत कर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार 90% अंक हासिल किए।
12वीं के प्री-बोर्ड में फेल और फिर बड़ा कमबैक
10वीं में अच्छे नंबर आने के बाद भी अनुराग की परेशानी कम नहीं हुई। 12वीं कक्षा के प्री-बोर्ड एग्जाम में गणित विषय में फेल हो गए। इस झटके ने उन्हें दोबारा जमीन पर ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और इस कदर पढ़ाई की कि जब 12वीं का फाइनल बोर्ड रिजल्ट आया, तो उन्होंने गणित में जबरदस्त कमबैक करते हुए कुल 94% अंक हासिल किए।
कॉलेज का वह टर्निंग पॉइंट, जिसने बदल दी जिंदगी
12वीं में बेहतरीन स्कोर के दम पर उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिष्ठित 'श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स' (SRCC) में दाखिला मिल गया। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर (द्वितीय वर्ष) में कई विषयों में फेल हो गए। कॉलेज में फेल होना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए।
बिना कोचिंग लगातार दो बार क्रैक की यूपीएससी परीक्षा
अनुराग ने अपनी गलतियों से सीखते हुए बिना किसी भारी-भरकम कोचिंग के एक सटीक रणनीति बनाई और मॉक टेस्ट पर ध्यान दिया। साल 2017 में अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और ऑल इंडिया 677वीं रैंक हासिल की। लेकिन उनका सपना तो आईएएस (IAS) बनने का था, इसलिए वे इस रैंक से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने 2018 में दोबारा परीक्षा दी और इस बार अपनी कमियों को पूरी तरह दूर करते हुए ऑल इंडिया 48वीं रैंक (AIR 48) हासिल कर अपना सपना पूरा किया।
कुमार अनुराग की यह कहानी हर उस छात्र के लिए एक मिसाल है जो किसी एक या दो परीक्षाओं में कम नंबर आने या फेल होने से निराश हो जाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि अगर आपके इरादे पक्के हैं तो आप भविष्य में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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