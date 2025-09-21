IAS Kashish Mittal who was IIT-JEE topper, cleared UPSC at 21, left IAS job for his passion music UPSC Success Story: IIT से की पढ़ाई, 21 की उम्र में पास किया UPSC, फिर म्यूजिक के लिए छोड़ी IAS की नौकरी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IAS Kashish Mittal who was IIT-JEE topper, cleared UPSC at 21, left IAS job for his passion music

UPSC Success Story: IIT से की पढ़ाई, 21 की उम्र में पास किया UPSC, फिर म्यूजिक के लिए छोड़ी IAS की नौकरी

IAS Kashish Mittal Success Story: पूर्व आईएएस अधिकारी कशिश मित्तल को JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल हुई थी, इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की। केवल 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पहले की प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 12:39 PM
share Share
Follow Us on
UPSC Success Story: IIT से की पढ़ाई, 21 की उम्र में पास किया UPSC, फिर म्यूजिक के लिए छोड़ी IAS की नौकरी

IAS Kashish Mittal Success Story: जिंदगी में कामयाबी की परिभाषा हर किसी के लिए अलग-अगल होती है। कामयाबी के साथ-साथ आपकी खुशी भी बहुत जरूरी होती है। पूर्व आईएएस कशिश मित्तल की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कि कैसे कोई व्यक्ति अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आईएएस की नौकरी तक छोड़ सकता है। पूर्व आईएएस अधिकारी कशिश मित्तल को JEE परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल हुई थी, इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की। केवल 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पहले की प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी।

जिंदगी में इतना सब हासिल करने के बाद भी कशिश मित्तल ने अपने अंदर के कलाकार को चुना और आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2025 महीने में सोशल मीडिया पर पूर्व आईएएस कशिश मित्तल की 38 सेकेंड की म्यूजिक रील बहुत वायरल हुई थी। जिसके व्यूज मिलियन में थे। जिसमें उन्होंने अंदाज-ए-करम गाना गाया है।

पूर्व आईएएस कशिश मित्तल का जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता आईपीएस अधिकारी जगदीश मित्तल हैं और उनकी माता का नाम संगीता मित्तल है। उन्होंने बचपन में अपने भाई के साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा के अंतर्गत आगरा घराने के प्रतिष्ठित गायक पंडित यशपाल जी से ख्याल गायकी सीखी।

उन्होंने 12वीं के बाद जेईई (JEE) परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक (AIR 4) हासिल की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की। आईआईटी में भी उन्होंने कभी-भी अपने गायकी के पैशन को नहीं छोड़ा। बी.टेक करने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 58 प्राप्त की। उस समय उनकी उम्र केवल 21 वर्ष थी। इसके बाद उन्हें यूटी कैडर (UT Cadre) दिया गया। उन्होंने बतौर SDM, ADC, DC, VC अपनी सेवाएं दीं।

आईएएस की नौकरी के दौरान वे हमेशा चाहते थे कि वे संगीत को और अधिक समय दे सकें। इसलिए आईएएस अधिकारी बनने के 10 साल बाद उन्होंने अपने अंदर की खुशी को चुना और आईएएस की नौकरी छोड़ दी।

UPSC IAS Success Story IAS Officer
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।