सरकारी स्कूल से पढ़ाई, फिर नौकरी छोड़ की यूपीएससी की तैयारी, बिना कोचिंग दूसरे प्रयास में ऐसे बने IAS

गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले जतिन ने पहले सरकारी नौकरी हासिल की और फिर आईएएस बनने के लिए उस नौकरी को छोड़ने का जोखिम उठाया। खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद के केवल यूट्यूब और अपनी मेहनत के दम पर दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं, जो सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन राजस्थान के अलवर के रहने वाले आईएएस जतिन कुमार की कहानी अलग है। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले जतिन ने पहले सरकारी नौकरी हासिल की और फिर आईएएस बनने के लिए उस नौकरी को छोड़ने का जोखिम उठाया। खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद के केवल यूट्यूब और अपनी मेहनत के दम पर दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। चलिए आज हम आपको इसकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

सरकारी स्कूल से शुरू हुआ जतिन कुमार का सफर जतिन कुमार राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। परिवार बेहद ही साधारण बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से की। यहां से 10वीं पास करने के बाद उन्होंने अलवर में आगे की पढ़ाई जारी रखी। 12वीं में उन्होंने बायोलॉजी विषय चुना था। इसके बाद कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज से जुड़ी उनकी एक दिलचस्प कहानी भी है।

कॉलेज में इस वजह से मुंडवा लिया था सिर कॉलेज के दिनों में जतिन पढ़ाई के साथ छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वे विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए आवाज बुलंद करने में आगे रहते थे। साल 2017 में विश्वविद्यालय के कामकाज और रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान विरोध जताने के लिए उन्होंने अपना सिर तक मुंडवा लिया था।

ग्रेजुएशन के बाद मिल गई सरकारी नौकरी अब आते हैं उनके करियर पर। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही साल 2017 में जतिन का चयन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) में हो गया। इस तरह उन्हें शुरुआती दौर में ही सरकारी नौकरी मिल गई। हालांकि, नौकरी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भूगोल विषय में एमए की डिग्री हासिल की।

नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी जतिन का लक्ष्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। वे सिविल सेवा में जाकर देश और समाज के लिए काम करना चाहते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।

पहली कोशिश में मिली असफलता, फिर छोड़ी नौकरी जतिन ने साल 2021 में पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी, लेकिन वे प्रीलिम्स परीक्षा पास नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर से वो तैयारी में जुट गए। उनके परिवार को भरोसा था कि वे बेहतर तैयारी के साथ सफलता हासिल कर सकते हैं। खासकर उनके बड़े भाई ने उन्हें नौकरी छोड़कर पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी करने की सलाह दी। इसके बाद जतिन ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपना पूरा समय परीक्षा की तैयारी को देना शुरू कर दिया। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य पर भरोसा था।

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बिना कोचिंग की तैयारी जतिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता चाहते थे कि वे यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग लें, लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी करने का फैसला किया। करीब डेढ़ साल तक उन्होंने बिना कोचिंग तैयारी की।