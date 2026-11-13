पहले अटेंप्ट में प्रीलिम्स में फेल, फिर दूसरे में हासिल की AIR 2, कौन हैं बडगाम के कलेक्टर जतिन किशोर
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के कलेक्टर जतिन किशोर इस वक्त चर्चे में हैं। दरअसल, वडगाम जिले को 'स्वच्छ शहर पुरस्कार' से नवाजा गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मु्र्मु ने यह अवॉर्ड बडगाम जिला कलेक्टर जतिन किशोर के हाथों सौंपा।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के कलेक्टर जतिन किशोर इस वक्त चर्चे में हैं। दरअसल, बडगाम जिले को 'स्वच्छ शहर पुरस्कार' से नवाजा गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मु्र्मु ने यह अवॉर्ड बडगाम जिला कलेक्टर जतिन किशोर के हाथों सौंपा। इनकी सक्सेस स्टोरी काफी प्रेरणादायी है। ये एजीएमयूटी कैडर के 2020 बैच के IAS अधिकारी हैं। आईएएस बनने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की है और यूपीएससी की सीएसई परीक्षा में टॉप कर एक मिसाल कायम की है। यूपीएससी में उनकी दूसरी रैंक आई थी। दिलचस्प बात यह कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग के की थी। चलिए जानते हैं कि कौन है आईएएस जतिन किशोर।
जतिन किशोर की पढ़ाई-लिखाई
जतिन किशोर दिल्ली के रहने वाले हैं और यहीं से उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई। दिल्ली के रहने वाले जतिन किशोर के पिता ललित किशोर आयकर विभाग में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां शिक्षिका हैं। 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। हालांकि यह सफर उनके लिए आसान नहीं था। वो शुरू से ही सिविल सर्विस में जाना चाहते थे।
पहले प्रयास में फेल
IAS जतिन किशोर ने साल 2018 में पहली बार UPSC में भाग्य आजमाया, मगर तब वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि जब वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। लेकिन हौसला नहीं टूटा और मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार वो पिछली गलती को सुधार किया। पिछली बार मैंने प्रीलिम्स के बहुत कम प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, इसलिए मेरा ओवरऑल स्कोर कम रहा। दूसरे प्रयास में उन्होंने अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। कई मॉक टेस्ट भी दिए। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए अधिक तैयारी करनी होती है। वो बताते हैं कि उन्होंने 85-90 प्रश्न अटेम्प्ट किए।
दूसरे प्रयास में किया टॉप
आखिककार, उनकी मेहनत रंग लाई और दूसरे प्रयास में उन्होंने देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। बता दें कि UPSC परीक्षा पास करने से पहले उनका चयन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हो चुका था।
कैसे की तैयारी
जतिन ने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल (सब्जेक्ट) लिया था। वो बताते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बहुत काम आई। आज कल इंटरनेट पर इतना मटेरियल है कि आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली आकर ही यूपीएससी की पढ़ाई होगी ऐसा गलत है। आप बिना कोचिंग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं।
सोशल मीडिया से दूरी
तैयारी के दौरान जतिन किशोर सोशल मीडिया पर भी थोड़ा टाइम बिताया करते थे। उनके मुताबिक, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। मैंने कभी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल नहीं बनाया, कोशिश की टाइम टेबल बनाने की, लेकिन फॉलो नहीं कर पाया।
हाल ही में मिली जिम्मेदारी
अक्टूबर मेंजम्मू-कश्मीर में 49 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए गए थे। 2016 बैच के चर्चित IAS अतहर आमिर खान का बडगाम से जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय मिशन के प्रबंध निदेशक पद पर ट्रांसफर किया गया और अतहर आमिर खान की जगह IAS जतिन किशोर को बडगाम जिला मजिस्ट्रेट पद पर तैनात किया गया।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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