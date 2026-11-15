GATE में 51वीं रैंक, छोड़ी नौकरी, फिर UPSC किया टॉप, अब सरकारी अस्पताल में बेटे को दिया जन्म, कौन हैं IAS जागृति अवस्थी

आईएएस अधिकारी जागृति अवस्थी की इस वक्त चर्चे में हैं। दरअसल, वो मां बन गई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पहले बेटे को एक सरकारी अस्पताल में जन्म दिया है। ऐसा कर उन्होंने एक मिसाल पेश की है। इनकी यूपीएससी की जर्नी काफी प्रेरणादायी है।

आईएएस अधिकारी जागृति अवस्थी की इस वक्त चर्चे में हैं। दरअसल, वो मां बन गई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पहले बेटे को एक सरकारी अस्पताल में जन्म दिया है। ऐसा कर उन्होंने एक मिसाल पेश की है। अमूमन ऐसे बड़े अफसर प्रसव के लिए बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल का रूख करते हैं। लेकिन आईएएस अफसर जागृति अवस्थी ने एक सरकारी अस्पताल पर भरोसा जताया और जनता के बीच एक संदेश भी दिया। बता दें कि जागृति अवस्थी इस वक्त सोनभद्र जिले की मुख्य विकास अधिकारी (CDO) हैं। वहीं, उनके पति एक आईपीएस अधिकारी है। उनका नाम गौरव पांडे है। वह भी इस मौके पर अस्पताल में मौजूद थे। आईएएस जागृति अवस्थी की यूपीएससी की जर्नी काफी कमाल की रही है। उन्होंने साल 2020 की यूपीएससी की सीएसई परीक्षा में टॉप किया था। इंजीयरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने लाखों की नौकरी छोड़ी और फिर सिविल सर्विस की ओर रूख किया। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं आईएएस जागृति अवस्थी जागृति अवस्थी मूल रूप से भोपाल की रहने वाली हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1996 को हुआ। उनके पिता डॉ. सुरेश चन्द्र अवस्थी भोपाल मेडिकल कालेज में प्रोफेसर हैं। मां मधुलता अवस्थी पीटी टीचर रही हैं। भाई सुयश अवस्थी एमबीबीएस पूरा कर एमडी की तैयारी कर रहे हैं। जागृति ने भोपाल के महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय से वर्ष 2010 में हाईस्कूल एवं 2012 में इंटरमीडियट की पढ़ाई पूरी की।

इंजीनियरिंगी की डिग्री इसके बाद जागृति अवस्थी ने मौलाना आजाद नेश्नल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) से पासआउट हैं। उन्हें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री 2016 में पास की थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने गेट (GATE) की परीक्षा पास की। इस परीक्षा में उन्हें 51वीं रैंक हासिल हुई। उन्हें भेल समेत 7 बड़ी कंपनियों में ऑफिसर रैंक की नौकरी का ऑफर मिला। उन्होंने 2 साल भेल में काम किया, लेकिन समाज सेवा की इच्छा के चलते उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी।

ऐसे की तैयारी उन्होंने अपने आईएसएस अफसर बनने के बचपन के सपने को पूरा करने की ठानी। उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया। हालांकि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान उन्हें भोपाल लौटना पड़ा। लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकी। जागृति ने ऑनलाइन क्लासेज से पढ़ाई की।

4 साल नहीं देखा टीवी आईएएस बनने के लिए जागृति ने इंजीनियरिंग छोड़ी तो उनके माता पिता ने भी बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। मां ने बेटी की मदद के लिए टीचर की नौकरी छोड़ी तो घर पर चार सालों से टीवी को ऑन भी नहीं किया गया। ये सारे बलिदान जागृति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे।

यूपीएससी रैंक जागृति ने साल 2019 में अपना पहला अटेंप्ट दिया। लेकिन प्रीलिम्स भी पास नहीं हो सकी थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2020 के दूसरे प्रयास में समाजशास्त्र (Sociology) वैकल्पिक विषय के साथ उन्होंने सीधे देश में दूसरी रैंक हासिल कर ली। वहीं, महिलाओं में वो पहले स्थान पर रहीं।

साल 2025 में की शादी जागृति अवस्थी ने आईपीएस अधिकारी गौरव पांडेय से साल 2025 में शादी की। गौरव मध्य प्रदेश कैडर के वर्ष 2022 बैच के आईपीएस (IPS) अधिकारी, जो वर्तमान में सतना जिले में एडिशनल एसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) के रूप में तैनात हैं।