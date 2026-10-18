आईएएस इशिता राठी ने संभाला जम्मू ADC का चार्ज, यूपीएससी में हासिल की थी 8वीं रैंक, पति भी हैं IAS

साल 2021 में इशिता ने पूरे देश में 8वीं रैंक लाकर न सिर्फ अपने मां-बाप का, बल्कि पूरे इलाके का नाम ऊंचा किया। साथ ही इनकी लव स्टोरी भी कमाल की है। इनके पति भी एक आईएएस अफसर हैं, जो वो भी जम्मू-कश्मीर में सेवाएं दे रहे हैं। चलिए आज हम आपको आपको इशिता राठी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं।

बागपत की बेटी आईएएस इशिता राठी अक्सर अपनी कार्यशैली और प्रशासनिक सफर को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब वो अपनी नई पोस्टिंग को लेकर चर्चे में है। उन्हें जम्‍मू एडीसी बनाया गया है। इशिता राठी ने 14 अक्टूबर 2026 को जम्मू में अतिरिक्त उपायुक्त (प्रशासन) का कार्यभार भी संभाल लिया है। वो 2022 बैच की AGMUT कैडर की IAS अधिकारी हैं। इससे पहले इशिता राठी पुडुचेरी में रायकल जिला कलेक्टर के पद पर सेवाएं दे रही थीं। चूंकि उन्हें AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर आवंटित हुआ था, इसलिए उनकी तैनाती पुडुचेरी में की गई थी। बता दें कि उनकी कहानी हजारों UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा है। साल 2021 में इशिता ने पूरे देश में 8वीं रैंक लाकर न सिर्फ अपने मां-बाप का, बल्कि पूरे इलाके का नाम ऊंचा किया। साथ ही इनकी लव स्टोरी भी कमाल की है। इनके पति भी एक आईएएस अफसर हैं, जो वो भी जम्मू-कश्मीर में कार्यरत हैं। चलिए आज हम आपको आपको इशिता राठी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं।

कौन हैं आईएएस इशिता राठी इशिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई-लिखाई और यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में हुई। उनके परिवार का बैकग्राउंड बेहद साधारण है, मगर जुनून और मेहनत ने उन्हें असाधारण बना दिया। खास बात ये है कि इशिता का पूरा परिवार पुलिस महकमे से जुड़ा है। उनके पिता आई.एस. राठी दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल हैं और मां मीनाक्षी राठी असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।

पढ़ाई-लिखाई इशिता की स्कूली पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई और फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी में जुट गईं। उन्होंने खुद सिलेबस का बारीकी से अध्ययन किया।

तीसरे प्रयास में 8वीं रैंक हालांकि यूपीएससी की राह इतनी आसान नहीं थी। 2 प्रयासों में आईएएस नहीं बन पाने के बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी। आखिरकार, यूपीएससी के तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया 8वीं रैंक हासिल कर उन्होंने इतिहास रच दिया। पढ़ाई में शुरू से ही तेज इशिता मानती हैं कि अगर मंजिल साफ हो तो रास्ता खुद-ब-खुद बन जाता है।

ऐसे की तैयारी इशिता का यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी की थी। उन्होंने पिछले वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण किया और उसके आधार पर ऑप्शनल की तैयारी की। इसी के साथ उन्होंने अखबार, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक वीकली से मदद ली थी।

इशिता ने आईएएस रवि सिहाग से की शादी इशिता के पति का नाम आईएएस रवि सिहाग है। दोनों 2022 बैच के आईएएस अधिकारी है। रवि सिहाग की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। किसान परिवार में जन्मे और खेतों में पिता का हाथ बंटाने वाले रवि ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हुए यूपीएससी 2021 पास की थी। यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया 18वीं रैंक के साथ वह हिंदी मीडियम के टॉपर बने थे। चार प्रयासों के संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी मंजिल हासिल की।