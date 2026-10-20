आईएएस डॉ. त्यागराजन को मिली दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी, MBBS की पढ़ाई, पहले IPS फिर बने IAS

डॉ. त्यागराजन एस.एम. बिहार कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह मूल रूप से तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका जन्म 20 दिसंबर 1984 को हुआ था।

सिविल सेवा में जाने के लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखा जाए। बिहार कैडर के IAS अधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की कहानी इसका उदाहरण है। उन्होंने पहले मेडिकल की पढ़ाई की, फिर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में चयनित हुए और इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में अपनी जगह बनाई। वो बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब उनकी दिल्ली में पोस्टिंग हुई है।जी हां, अब उन्हें केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय में निदेशक स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ बिहार कैडर के IAS अधिकारी राहुल कुमार को भी केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। राहुल कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को पांच साल के लिए दिल्ली भेजा गया है। आज हम आपको डॉ. त्यागराजन की पढ़ाई और प्रशासनिक करियर के बारे में।

कौन हैं IAS डॉ. त्यागराजन एस.एम. डॉ. त्यागराजन एस.एम. बिहार कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह मूल रूप से तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका जन्म 20 दिसंबर 1984 को हुआ था। उन्होंने कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की। मेडिकल की पढ़ाई के बाद उन्होंने चिकित्सा के बजाय सिविल सेवा में करियर बनाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने UPSC की परीक्षा की तैयारी की और प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचने के लिए मेहनत की।

पहले IPS बने, फिर IAS में हुआ चयन डॉ. त्यागराजन का सिविल सेवा में आने का सफर दूसरे अधिकारियों से थोड़ा अलग रहा। साल 2010 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ। इसके बाद उन्होंने ओडिशा में सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) के रूप में काम किया। पुलिस सेवा में अनुभव लेने के बाद उन्होंने फिर UPSC परीक्षा दी। साल 2011 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में हो गया। उन्हें बिहार कैडर मिला, जहां उन्होंने अलग-अलग जिलों और विभागों में काम किया।

गया, नालंदा और दरभंगा में संभाली जिम्मेदारी बिहार में डॉ. त्यागराजन ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वह गया, नालंदा और दरभंगा जैसे जिलों में जिलाधिकारी (DM) रहे। जिलाधिकारी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं को लागू कराने, लोगों की समस्याएं सुनने और विभिन्न विभागों के कामकाज में तालमेल बनाए रखने की थी। गया में जिलाधिकारी रहते हुए उनका नाम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कुछ पहलों के साथ भी सामने आया। इनमें वंडर ऐप और श्रवण श्रुति जैसी पहल शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करना था।