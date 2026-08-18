IAS Couple: गजब का संयोग, पति के बाद पत्नी ने संभाली वही 'पावर चेयर'; आईएएस पल्लवी जैन बनीं कॉर्पोरेट अफेयर्स सचिव
मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ IAS अधिकारी पल्लवी जैन गोविल की कॉर्पोरेट मामलों के विभाग की सचिव के रूप में नियुक्ति ने एक ऐसा ही दिलचस्प उदाहरण पेश किया है।
देश की नौकरशाही में ऐसे संयोग बेहद कम देखने को मिलते हैं, जब पति-पत्नी दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हों और दोनों को केंद्र सरकार में एक ही मंत्रालय के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिले। मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ IAS अधिकारी पल्लवी जैन गोविल की कॉर्पोरेट मामलों के विभाग की सचिव के रूप में नियुक्ति ने एक ऐसा ही दिलचस्प उदाहरण पेश किया है। खास बात यह है कि इस प्रतिष्ठित पद पर उनसे पहले उनके आईएएस पति मनोज गोविल भी करीब दो साल तक सेवाएं दे चुके हैं। यानी जिस 'पावर चेयर' की जिम्मेदारी अब पल्लवी जैन गोविल को मिली है, उसी कुर्सी को उनके पति भी संभाल चुके हैं।
पति के बाद पत्नी ने संभाली वही 'पावर चेयर'
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 1994 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को 10 अगस्त 2026 से कॉर्पोरेट मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले उनके पति और 1991 बैच के IAS अधिकारी मनोज गोविल 31 अक्टूबर 2022 से 21 अगस्त 2024 तक इसी पद पर रहे थे। इस तरह भारतीय नौकरशाही में यह एक असाधारण संयोग है, जहां एक IAS दंपति ने बारी-बारी से केंद्र सरकार के एक ही महत्वपूर्ण मंत्रालय में सचिव स्तर की जिम्मेदारी संभाली है।
एमपी से दिल्ली तक दोनों का लंबा प्रशासनिक अनुभव
पल्लवी जैन गोविल और मनोज गोविल दोनों का मूल कैडर मध्य प्रदेश है। राज्य में अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान दोनों ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और जिला प्रशासन का भी व्यापक अनुभव हासिल किया है। पल्लवी जैन राजगढ़ और सीधी की कलेक्टर रह चुकी हैं। वहीं, मनोज गोविल ने मंडला और धमतरी के कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। धमतरी उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जबकि अब यह छत्तीसगढ़ में है।
दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों ने अपने करियर के दौरान कुछ जिलों में एक ही समय पर अलग-अलग पदों पर काम किया। 1999 से 2002 के बीच पल्लवी जैन मंडला में अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत CEO थीं, जबकि उसी दौरान मनोज गोविल मंडला के कलेक्टर थे। इसी तरह 1997-98 के दौरान बस्तर और शाजापुर में भी दोनों की पोस्टिंग के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियां एक-दूसरे से जुड़ी रहीं। यह दिखाता है कि दोनों का प्रशासनिक सफर केवल समान कैडर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई अहम पड़ावों पर एक-दूसरे के समानांतर भी चला।
कौन हैं IAS पल्लवी जैन गोविल?
29 नवंबर 1971 को जन्मीं पल्लवी जैन गोविल शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत अकादमिक पृष्ठभूमि रखती हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज से पब्लिक पॉलिसी में उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और द अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमफिल और PhD की डिग्री भी हासिल की है।
कौन हैं IAS मनोज गोविल?
20 मार्च 1969 को जन्मे मनोज गोविल भी मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में BTech किया है। इसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स और अर्थशास्त्र में PhD की।
मनोज गोविल ने मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है। केंद्र सरकार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। 16 अगस्त 2024 से उन्होंने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। इस दौरान वह केंद्रीय बजट तैयार करने वाली टीम के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल रहे। बाद में उन्हें केंद्र में कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन और कैबिनेट मामलों से जुड़ी जिम्मेदारी मिली।
नौकरशाही में क्यों खास है यह संयोग?
पल्लवी जैन गोविल की नई नियुक्ति इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह केवल एक वरिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की कहानी नहीं है। इसके पीछे मध्य प्रदेश कैडर से शुरू हुआ एक लंबा प्रशासनिक सफर, कई जिलों में समानांतर पोस्टिंग और अब केंद्र सरकार में एक ही शीर्ष पद तक पहुंचने वाली पति-पत्नी की पेशेवर यात्रा भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि IAS दंपति पल्लवी जैन गोविल और मनोज गोविल की कहानी देश की नौकरशाही के उन दुर्लभ उदाहरणों में गिनी जा रही है, जहां एक ही 'पावर चेयर' पर पहले पति और फिर पत्नी ने जिम्मेदारी संभाली।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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