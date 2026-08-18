IAS Couple: गजब का संयोग, पति के बाद पत्नी ने संभाली वही 'पावर चेयर'; आईएएस पल्लवी जैन बनीं कॉर्पोरेट अफेयर्स सचिव

मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ IAS अधिकारी पल्लवी जैन गोविल की कॉर्पोरेट मामलों के विभाग की सचिव के रूप में नियुक्ति ने एक ऐसा ही दिलचस्प उदाहरण पेश किया है।

देश की नौकरशाही में ऐसे संयोग बेहद कम देखने को मिलते हैं, जब पति-पत्नी दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हों और दोनों को केंद्र सरकार में एक ही मंत्रालय के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिले। मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ IAS अधिकारी पल्लवी जैन गोविल की कॉर्पोरेट मामलों के विभाग की सचिव के रूप में नियुक्ति ने एक ऐसा ही दिलचस्प उदाहरण पेश किया है। खास बात यह है कि इस प्रतिष्ठित पद पर उनसे पहले उनके आईएएस पति मनोज गोविल भी करीब दो साल तक सेवाएं दे चुके हैं। यानी जिस 'पावर चेयर' की जिम्मेदारी अब पल्लवी जैन गोविल को मिली है, उसी कुर्सी को उनके पति भी संभाल चुके हैं।

पति के बाद पत्नी ने संभाली वही 'पावर चेयर' कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 1994 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को 10 अगस्त 2026 से कॉर्पोरेट मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले उनके पति और 1991 बैच के IAS अधिकारी मनोज गोविल 31 अक्टूबर 2022 से 21 अगस्त 2024 तक इसी पद पर रहे थे। इस तरह भारतीय नौकरशाही में यह एक असाधारण संयोग है, जहां एक IAS दंपति ने बारी-बारी से केंद्र सरकार के एक ही महत्वपूर्ण मंत्रालय में सचिव स्तर की जिम्मेदारी संभाली है।

एमपी से दिल्ली तक दोनों का लंबा प्रशासनिक अनुभव पल्लवी जैन गोविल और मनोज गोविल दोनों का मूल कैडर मध्य प्रदेश है। राज्य में अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान दोनों ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और जिला प्रशासन का भी व्यापक अनुभव हासिल किया है। पल्लवी जैन राजगढ़ और सीधी की कलेक्टर रह चुकी हैं। वहीं, मनोज गोविल ने मंडला और धमतरी के कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। धमतरी उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जबकि अब यह छत्तीसगढ़ में है।

दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों ने अपने करियर के दौरान कुछ जिलों में एक ही समय पर अलग-अलग पदों पर काम किया। 1999 से 2002 के बीच पल्लवी जैन मंडला में अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत CEO थीं, जबकि उसी दौरान मनोज गोविल मंडला के कलेक्टर थे। इसी तरह 1997-98 के दौरान बस्तर और शाजापुर में भी दोनों की पोस्टिंग के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियां एक-दूसरे से जुड़ी रहीं। यह दिखाता है कि दोनों का प्रशासनिक सफर केवल समान कैडर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई अहम पड़ावों पर एक-दूसरे के समानांतर भी चला।

कौन हैं IAS पल्लवी जैन गोविल? 29 नवंबर 1971 को जन्मीं पल्लवी जैन गोविल शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत अकादमिक पृष्ठभूमि रखती हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज से पब्लिक पॉलिसी में उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और द अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमफिल और PhD की डिग्री भी हासिल की है।

कौन हैं IAS मनोज गोविल? 20 मार्च 1969 को जन्मे मनोज गोविल भी मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में BTech किया है। इसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स और अर्थशास्त्र में PhD की।

मनोज गोविल ने मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है। केंद्र सरकार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। 16 अगस्त 2024 से उन्होंने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। इस दौरान वह केंद्रीय बजट तैयार करने वाली टीम के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल रहे। बाद में उन्हें केंद्र में कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन और कैबिनेट मामलों से जुड़ी जिम्मेदारी मिली।