कभी चराईं भैंसें, आज हैं IAS; दिल छू लेगी संघर्ष से सफलता की ये कहानी

तमिलनाडु के छोटे से कस्बे से निकली सी. वनमथी ने भैंसों को चराते-चराते IAS बनने का सपना देखा। कठिन हालात, असफलताएं और दबाव के बावजूद उन्होंने UPSC में AIR 152 हासिल की।

IAS C Vanmathi upsc success story: UPSC की परीक्षा को सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है। हर साल लाखों छात्र-छात्राएं सिविल सर्विसेज का सपना लेकर इस चुनौती भरे रास्ते पर निकलते हैं, लेकिन कामयाबी केवल चुनिंदा लोगों के हिस्से में आती है। तमिलनाडु की सी. वनमथी (C Vanmathi) ऐसी ही एक कहानी हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद हार नहीं मानी और IAS ऑफिसर बनकर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गईं।

बचपन में झेली आर्थिक तंगी वनमथी का जन्म तमिलनाडु के इरोड जिले के सत्यमंगलम कस्बे में हुआ। रिपोर्ट्स की मानें तो उनके पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। पढ़ाई के साथ-साथ वनमथी घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाती थीं। वे स्कूल के बाद परिवार की भैंसों को चराने ले जातीं और कई बार छोटे-मोटे काम करके घर की आमदनी में योगदान देती थीं।

माता-पिता ने दिया साथ 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद रिश्तेदारों ने उनके माता-पिता पर शादी का दबाव बनाया। लेकिन वनमथी ने साफ कह दिया कि वे पढ़ाई जारी रखेंगी। माता-पिता ने बेटी का साथ दिया और उन्होंने कंप्यूटर एप्लिकेशन में पोस्टग्रेजुएशन पूरा किया। यह कदम उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव साबित हुआ।

टीवी सीरियल से मिली IAS बनने की प्रेरणा वनमथी को IAS बनने की प्रेरणा दो जगहों से मिली। एक बार उनके गाँव आईं एक महिला कलेक्टर ने उन्हें गहरा प्रभाव डाला। वहीं, टीवी पर आने वाला सीरियल ‘गंगा यमुना सरस्वती’ भी उनकी सोच बदल गया, जिसमें नायिका IAS ऑफिसर थी। यहीं से वनमथी ने ठान लिया कि वे भी सिविल सर्विसेज़ की राह चुनेंगी।

UPSC की राह उनके लिए आसान नहीं रही। पहले प्रयास में वे इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। अगली कोशिशों में भी कभी प्रीलिम्स तो कभी मेन्स में रुकावट आई। बावजूद इसके, वनमथी ने हार नहीं मानी। नौकरी करते हुए भी वे पढ़ाई जारी रखती रहीं। बतौर असिस्टेंट मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में काम करते हुए उन्होंने UPSC की तैयारी की और संघर्षों के बीच डटी रहीं।