IAS Ansar Shaikh: गरीबी और मुश्किल हालात में भी नहीं डिगे पैर, UPSC में कर दिया कमाल

आईएएस अंसार शेख (IAS Ansar Shaikh) ने गरीबी के बावजूद UPSC 2016 में AIR 361 हासिल किया। आज वह पश्चिम बंगाल काडर में तैनात हैं। अंसार शेख की कहानी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स (UPSC aspirants) के लिए प्रेरणा है।

IAS Ansar Shaikh: भारत की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC सिविल सेवा परीक्षा को हर साल लाखों उम्मीदवार फतह करने का सपना देखते हैं। ऐसे ही एक प्रेरक उदाहरण हैं आईएएस अंसार शेख, जिन्होंने गरीबी और मुश्किल हालातों के बावजूद अपने पहले प्रयास में UPSC 2016 में ऑल इंडिया रैंक 361 हासिल किया। महाराष्ट्र के छोटे से गांव शेलगांव से निकले अंसार ने यह साबित किया कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आज उनके संघर्ष और सफलता की कहानी हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

IAS अंसार शेख का जन्म 1 जून 1994 को महाराष्ट्र के जालना जिला में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था; पिता ऑटो ड्राइवर और माता खेत में काम करती थीं। इसके बावजूद परिवार ने अंसार की शिक्षा को प्राथमिकता दी, जो उनकी सफलता की नींव बनी।

अंसार शेख बचपन से थे मेधावी अंसार ने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और Class 10 बोर्ड परीक्षा में 91% अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज (Fergusson College) से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया और 73% अंक हासिल किए। कॉलेज के दिनों में उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि वे IAS बनेंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई में उत्कृष्टता और सिविल सर्विसेज में रुचि ने उन्हें UPSC की ओर अग्रसर किया।

यूपीएससी परीक्षा पास करने की क्या थी स्ट्रेटजी अंसार ने UPSC की तैयारी में पूरी लगन और समर्पण दिखाया। उन्होंने अपने वैकल्पिक विषय (Optional Subject) के रूप में पॉलिटिकल साइंस चुना और मेन्स तथा इंटरव्यू में मराठी भाषा में दिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद, उन्होंने अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखा और लगातार मेहनत की। इसके परिणामस्वरूप, अंसार ने पहले ही प्रयास में 2016 में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास किया और ऑल इंडिया रैंक 361 हासिल की।