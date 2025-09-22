ias ankita choudhary upsc success story struggle inspiration मां की मौत दे गया गहरा घाव, सिर पर UPSC का दबाव; दिल छू लेगी अंकिता चौधरी के IAS बनने की कहानी, Career Hindi News - Hindustan
मां की मौत दे गया गहरा घाव, सिर पर UPSC का दबाव; दिल छू लेगी अंकिता चौधरी के IAS बनने की कहानी

IAS Ankita Choudhary ने UPSC की अपनी दूसरी कोशिश में सफलता हासिल की। आइए अंकिता के संघर्ष की कहानी के बारे में जानते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:49 PM
UPSC परीक्षा भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लाखों उम्मीदवार हर साल इसे पास करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता केवल कुछ ही को मिलती है। इसमें मेहनत, जुनून, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इसी संघर्ष और समर्पण की कहानी है IAS अंकिता चौधरी की, जिन्होंने अपनी दूसरी कोशिश में UPSC परीक्षा पास की।

कौन हैं आईएएस अंकिता चौधरी?

आईएएस अंकिता चौधरी हरियाणा के रोहतक जिले के मेहम की रहने वाली हैं। सरल और मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अंकिता के पिता सत्यवाण एक शुगर मिल में अकाउंटेंट हैं, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थीं। अंकिता की शिक्षा यात्रा इंडस पब्लिक स्कूल, रोहतक से शुरू हुई, जहां उन्होंने अपनी लगन और स्वतंत्रता की इच्छा दिखाई।

शैक्षणिक योग्यता

अंकिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद IIT दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने IAS बनने का सपना देखा। मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान UPSC की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण दिखाया।

मां की मृत्यु के बाद संघर्ष

अंकिता की मां एक सड़क हादसे में चल बसीं, जो उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन था। लेकिन उनके पिता के समर्थन और प्रोत्साहन ने अंकिता को हिम्मत दी और उन्होंने अपनी मां की याद में सफलता पाने का संकल्प लिया।

UPSC में उपलब्धि

अंकिता ने 2017 में UPSC में अपनी पहली कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमजोरियों को पहचान कर तैयारी और मजबूत की। 2018 की UPSC परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 14 हासिल कर सफलता का परचम लहराया।

वर्तमान पद और जिम्मेदारियां

वर्तमान में आईएएस अंकिता चौधरी गुरुग्राम नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर हैं। इससे पहले वह सोनीपत में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) के पद पर रही, जहां उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया।

