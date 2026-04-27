IAF Recruitment 2026: LDC, टाइपिस्ट और ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, ऑफलाइन आवेदन शुरू
IAF Recruitment 2026: इंडियन एयर फोर्स ने वर्ष 2026 के लिए ग्रुप ‘C’ सिविलियन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर समेत कुल 47 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं।
IAF Recruitment 2026: इंडियन एयर फोर्स ने वर्ष 2026 के लिए ग्रुप ‘C’ सिविलियन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर समेत कुल 47 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आयोजित की जा रही है और आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित एयर फोर्स स्टेशन या यूनिट को डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 30 दिन तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को समयसीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।
पदों का विवरण
कुल 47 पदों में से 37 पद LDC के लिए, 10 पद हिंदी टाइपिस्ट के लिए और 3 पद ड्राइवर के लिए निर्धारित किए गए हैं। LDC के सबसे अधिक 13 पद मुख्यालय मेंटेनेंस कमांड में हैं, जबकि अन्य पद विभिन्न कमांड्स और स्वतंत्र यूनिट्स में वितरित किए गए हैं।
योग्यता और पात्रता
LDC और हिंदी टाइपिस्ट पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।
ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा हल्के और भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस, कम से कम दो साल का ड्राइविंग अनुभव और मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होना आवश्यक है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म (2–8 मई 2026) से डाउनलोड करना होगा और उसे अंग्रेजी या हिंदी में ब्लॉक लेटर में भरना होगा। इसके साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्म तिथि, जाति प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर लिफाफे पर पद और कैटेगरी स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इसके बाद आवेदन संबंधित एयर ऑफिसर कमांडिंग या स्टेशन कमांडर को निर्धारित समय के भीतर भेजना जरूरी है।
सिलेक्शन प्रॉसेस और सैलरी
भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पूर्ण वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद LDC और टाइपिस्ट उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट और ड्राइवर पद के लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के लेवल-2 के तहत ₹19,900 से ₹63,200 तक का वेतन मिलेगा। कुल मिलाकर, यह भर्ती 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है, जिसमें कम प्रतिस्पर्धा और स्थिर करियर का अवसर मिलता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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