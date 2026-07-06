आ गई खुशखबरी! वायुसेना में एयरमैन ग्रुप Y और अग्निवीर वायु का शानदार मौका, आज से आवेदन शुरू
भारतीय वायु सेना ने एयरमैन ग्रुप 'Y' (मेडिकल असिस्टेंट) और अग्निवीर वायु 2026 के लिए शानदार भर्ती निकाली है। 12वीं पास नौजवान 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या आपका भी सपना नीली वर्दी पहनकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने और देश की हिफाजत करने का है? अगर आपका जवाब हां है, तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार खबर है। भारतीय वायु सेना में करियर बनाने का ख्वाब देख रहे नौजवानों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। वायु सेना ने आज यानी 6 जुलाई 2026 से दो बड़ी और अहम भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली भर्ती एयरमैन ग्रुप 'Y' (मेडिकल असिस्टेंट) इंटेक 02/2027 के लिए है, जो कि एक पक्की और लंबी नौकरी है। वहीं दूसरी भर्ती युवाओं के बीच खासी मशहूर अग्निवीर वायु इंटेक 02/2027 के तहत निकाली गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन दोनों भर्तियों की क्या शर्तें हैं और आप कैसे अपना भाग्य आजमा सकते हैं।
एयरमैन ग्रुप Y मेडिकल असिस्टेंट
सबसे पहले यह साफ कर दें कि यह भर्ती अग्निपथ योजना के दायरे में नहीं आती है। यह एक नियमित यानी रेगुलर भर्ती है। इसमें चुने गए नौजवानों को एक लंबी अवधि की नौकरी के साथ बेहतरीन वेतन, भत्ते, मेडिकल सुविधाएं, रहने के लिए सरकारी घर और बहुत सी शानदार सहूलियतें दी जाएंगी।
पढ़ाई-लिखाई की शर्तें
स्टैंडर्ड एंट्री: आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी (PCB) और अंग्रेजी के साथ 12वीं (10+2) कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अंग्रेजी में भी 50% अंक होना जरूरी है।
फार्मेसी एंट्री: 12वीं (पीसीबी) के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा, बी.फार्मा या बी.एससी (फार्मेसी) 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। राज्य फार्मेसी काउंसिल या PCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना भी लाजमी है।
उम्र की सीमा
12वीं पास वालों के लिए जन्म 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच होना चाहिए (सिर्फ अविवाहित पुरुष)। फार्मेसी वालों के लिए अविवाहित उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 के बीच, जबकि शादीशुदा उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए।
क्या मिलेगा वेतन और फायदा?
ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 14,600 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शुरुआती वेतन 26,900 रुपये महीना होगा, जिसमें कई तरह के भत्ते अलग से जुड़ेंगे। आपकी नौकरी कम से कम 20 साल की होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर 57 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 60 दिन की सालाना छुट्टी, 62.5 लाख रुपये का बीमा और कैंटीन (CSD) जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
अग्निवीर वायु में मौका
वायु सेना में दूसरी बड़ी भर्ती अग्निपथ योजना के तहत है। इस भर्ती के जरिए देश के युवा लड़के और लड़कियों दोनों को चार साल तक भारतीय वायु सेना में सेवा देने का शानदार मौका मिलेगा। इसके लिए सिर्फ अविवाहित भारतीय पुरुष और महिलाएं ही अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि चार साल की नौकरी के दौरान आप शादी नहीं कर सकते। महिलाओं को इस दौरान गर्भवती न होने का भी वचन देना होगा।
क्या है योग्यता?
आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच होना चाहिए। साइंस वालों के लिए 12वीं में गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी के साथ कम से कम 50% अंक (अंग्रेजी में भी 50% जरूरी) होने चाहिए। बिना साइंस वालों के लिए किसी भी विषय से 12वीं में 50% अंक और अंग्रेजी में 50% नंबर होना अनिवार्य है। याद रहे, 49.99% को 50% नहीं माना जाएगा, इसलिए पूरे अंक होना जरूरी है।
क्या मिलेगा वेतन
अग्निवीर वायु को पहले साल 30,000 रुपये महीने का पैकेज मिलेगा (हाथ में 21,000 रुपये)। हर साल इसमें इजाफा होगा और चौथे साल यह 40,000 रुपये हो जाएगा। चार साल बाद जब आप घर लौटेंगे, तो आपको करीब 10.04 लाख रुपये का शानदार 'सेवा निधि पैकेज' ब्याज समेत मिलेगा। इसके अलावा 48 लाख रुपये का जीवन बीमा और बाकी भत्ते भी शामिल हैं।
फिजिकल फिटनेस भी जरूरी
फौज में नौकरी के लिए शारीरिक रूप से फिट होना सबसे अहम है। लंबाई लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। लड़कों का सीना कम से कम 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फासला आना चाहिए। आंखों की नजर 6/12 होनी चाहिए जो चश्मे के साथ 6/6 हो सके। लेसिक (LASIK) सर्जरी वाले इसके लिए योग्य नहीं हैं। कम से कम 14 सही डेंटल पॉइंट्स होना भी जरूरी है।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
दोनों ही भर्तियों में सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी, बस अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में ही आएगा। परीक्षा में सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा और गलत जवाब पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को दौड़ (1.6 किमी), पुश-अप्स, सिट-अप्स और स्क्वैट्स जैसे शारीरिक टेस्ट देने होंगे। अंत में मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव