वायु सेना में मेडिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन, यहां देखें डिटेल

संक्षेप: IAF ग्रुप Y मेडिकल असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए आवेदन 12 जनवरी से शुरू हो गई है। इस भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख 1 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा 30-31 मार्च को होने की संभवाना है। जानिए इस भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारियां।

iaf group y medical assistant recruitment 2026: देश की सेवा का जज्बा और मेडिकल फील्ड में करियर दोनों का बेहतरीन मौका सामने आया है। भारतीय वायुसेना ने युवाओं के लिए एक बार फिर बड़ा मौका खोल दिया है। Indian Air Force (IAF) ने Airmen Group “Y” (Non Technical) Medical Assistant Trade Recruitment 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 12वीं, डिप्लोमा, बीएससी जैसे योग्यता रखने वाले उम्मीदवार वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 1 फरवरी 2026 तक चलेगी। भारतीय वायुसेना की यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और सेना के अनुशासन के साथ सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं। ग्रुप Y (नॉन टेक्निकल) के अंतर्गत मेडिकल असिस्टेंट पद पर चयनित उम्मीदवारों को एयर फोर्स के मेडिकल सेटअप में काम करने का अवसर मिलेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.cdcl.co.in पर जाना होगा।

Airmen Group “Y” (Non Technical) Medical Assistant Trade Recruitment 2026 पद और भर्ती का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत Airmen Group “Y” (Medical Assistant Trade) के पद भरे जाएंगे। कुल पदों की संख्या अभी अधिसूचित नहीं की गई है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी देशभर से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नियमित वेतनमान और भत्ते मिलेंगे।

iaf group y medical assistant recruitment 2026 : क्या होनी चाहिए योग्यता IAF Group Y मेडिकल असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना जरूरी है। उम्मीदवार ने 10+2 या समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ पास की हो। इसके साथ ही अंग्रेजी में भी 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। इसके अलावा वे उम्मीदवार भी पात्र हैं, जिन्होंने दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स PCB और अंग्रेजी के साथ किया हो और जिनके अंक 50 प्रतिशत या उससे अधिक हों। मेडिकल क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए एक और बड़ा विकल्प है, डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी , जिसमें 50 प्रतिशत अंक के साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या PCI से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

iaf group y medical assistant recruitment 2026: क्या होनी चाहिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु नामांकन की तारीख के अनुसार न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। आयु की गणना नामांकन की तारीख से की जाएगी।

iaf group y medical assistant recruitment 2026 : इन तारीखों का रखें ध्यान ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 12 जनवरी 2026 है। आवेदन करने की अंतिम तारीख और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी 2026 रखी गई है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन 30 और 31 मार्च 2026 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 48 से 72 घंटे पहले जारी किए जाएंगे।

iaf group y medical assistant recruitment 2026 : क्या देना होगा आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जैसे सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये + 18% जीएसटी निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से किया जा सकता है। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

iaf group y medical assistant recruitment 2026 : क्या है चयन प्रक्रिया IAF Group Y मेडिकल असिस्टेंट भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू/स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस जांची जाएगी। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

iaf group y medical assistant recruitment 2026 : कितनी मिलेगी सैलरी, क्या होंगे भत्ते चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 14,600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें 39,200 से 62,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी।