IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन, 12वीं पास भरें फॉर्म

IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन, 12वीं पास भरें फॉर्म

संक्षेप:

IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना (IAF) में अग्निवीरवायु भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो आज, 1 फरवरी 2026 को बंद होने जा रही है। 12वीं पास उम्मीदवार तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

Feb 01, 2026 08:46 am IST
IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना (IAF) में अग्निवीरवायु (Agniveervayu Intake 01/2027) के रूप में देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वायुसेना की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो आज, 1 फरवरी 2026 को बंद होने जा रही है। 12वीं पास उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

आज रात 11:00 बजे तक ही है मौका

रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम समय सीमा आज रात 11:00 बजे (कुछ स्रोतों के अनुसार 11:50 PM) तक है। वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उम्मीदवार आखिरी मिनट का इंतजार न करें।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 12 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 1 फरवरी 2026

ऑनलाइन परीक्षा की तारीख: 30 और 31 मार्च 2026 से शुरू

पात्रता और आयु सीमा

आयु सीमा: अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए। नामांकन के समय अधिकतम आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता (विज्ञान विषय): 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% कुल अंकों और अंग्रेजी में भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक भी पात्र हैं)।

शैक्षणिक योग्यता (अन्य विषय): किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% कुल अंकों और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण।

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणियों के लिए 550 रुपये + 18% GST। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया के चरण

अग्निवीरवायु का चयन तीन चरणों में पूरा होगा:

चरण-I (ऑनलाइन परीक्षा): यह एक कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। इसमें गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

चरण-II (शारीरिक परीक्षण): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PFT) के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 1.6 किमी की दौड़ 7 मिनट में और महिलाओं को 8 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा पुश-अप्स, सिट-अप्स और स्क्वाट्स भी करने होंगे।

चरण-III (मेडिकल): अंतिम चरण में वायुसेना के मानकों के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

वेतन और सेवा लाभ

चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान पहले वर्ष 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो चौथे वर्ष तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद, अग्निवीरों को 'सेवा निधि' पैकेज के रूप में लगभग 10.04 रुपये लाख की राशि दी जाएगी। साथ ही, प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को वायुसेना में स्थायी कैडर के लिए विचार किया जाएगा।

