Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IAF Agniveervayu Recruitment 2027: Registration ends today, apply at agnipathvayu.cdac.in 12th Pass sarkari naukri
IAF Agniveervayu Recruitment 2027: वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 12वीं पास फौरन भरें फॉर्म, आवेदन की आज लास्ट डेट

IAF Agniveervayu Recruitment 2027: वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 12वीं पास फौरन भरें फॉर्म, आवेदन की आज लास्ट डेट

संक्षेप:

IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना (IAF) में अग्निवीरवायु भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो आज, 8 फरवरी 2026 को बंद होने जा रही है। 12वीं पास उम्मीदवार तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

Feb 08, 2026 10:51 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना (IAF) में अग्निवीरवायु (Agniveervayu Intake 01/2027) के रूप में देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वायुसेना की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो आज, 8 फरवरी 2026 को बंद होने जा रही है। 12वीं पास उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज रात 11:00 बजे तक ही है मौका

रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम समय सीमा आज रात 11:55 बजे तक है। वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उम्मीदवार आखिरी मिनट का इंतजार न करें।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 12 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 8 फरवरी 2026

ऑनलाइन परीक्षा की तारीख: 30 और 31 मार्च 2026 से शुरू

पात्रता और आयु सीमा

आयु सीमा: अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए। नामांकन के समय अधिकतम आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता (विज्ञान विषय): 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% कुल अंकों और अंग्रेजी में भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक भी पात्र हैं)।

शैक्षणिक योग्यता (अन्य विषय): किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% कुल अंकों और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण।

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणियों के लिए 550 रुपये + 18% GST। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:PNB में अप्रेंटिस के 5138 पदों पर भर्ती शुरू, ग्रेजुएट्स आज ही करें अप्लाई
ये भी पढ़ें:सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2026: 350 SO पदों के लिए बढ़ी तारीख
ये भी पढ़ें:SBI में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 2050 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

चयन प्रक्रिया के चरण

अग्निवीरवायु का चयन तीन चरणों में पूरा होगा:

चरण-I (ऑनलाइन परीक्षा): यह एक कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। इसमें गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

चरण-II (शारीरिक परीक्षण): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PFT) के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 1.6 किमी की दौड़ 7 मिनट में और महिलाओं को 8 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा पुश-अप्स, सिट-अप्स और स्क्वाट्स भी करने होंगे।

चरण-III (मेडिकल): अंतिम चरण में वायुसेना के मानकों के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

वेतन और सेवा लाभ

चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान पहले वर्ष 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो चौथे वर्ष तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद, अग्निवीरों को 'सेवा निधि' पैकेज के रूप में लगभग 10.04 रुपये लाख की राशि दी जाएगी। साथ ही, प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को वायुसेना में स्थायी कैडर के लिए विचार किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
Indian Air Force Agniveer Bharti Agniveer Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।