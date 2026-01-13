IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, 12वीं पास करें ऑनलाइन आवेदन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़IAF Agniveervayu Recruitment 2027: Online Registration Begins at agnipathvayu.cdac.in, 12th Pass sarkari naukri
संक्षेप:

Jan 13, 2026 04:09 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना (IAF) ने देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए 'अग्निवीरवायु' (Agniveervayu Intake 01/2027) भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निपथ योजना के तहत इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है। अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

वायुसेना द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए केवल 1 फरवरी 2026 (रात 11:00 बजे) तक का समय है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन करें।

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 12 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 1 फरवरी 2026

ऑनलाइन परीक्षा की तारीख: 30 और 31 मार्च 2026 से शुरू

पात्रता और आयु सीमा

आयु सीमा: अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए। नामांकन के समय अधिकतम आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता (विज्ञान विषय): 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% कुल अंकों और अंग्रेजी में भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक भी पात्र हैं)।

शैक्षणिक योग्यता (अन्य विषय): किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% कुल अंकों और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण।

IAF Agniveervayu Recruitment 2027 Notification Link

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणियों के लिए 550 रुपये + 18% GST। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया के चरण

अग्निवीरवायु का चयन तीन चरणों में पूरा होगा:

चरण-I (ऑनलाइन परीक्षा): यह एक कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। इसमें गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

चरण-II (शारीरिक परीक्षण): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PFT) के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 1.6 किमी की दौड़ 7 मिनट में और महिलाओं को 8 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा पुश-अप्स, सिट-अप्स और स्क्वाट्स भी करने होंगे।

चरण-III (मेडिकल): अंतिम चरण में वायुसेना के मानकों के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

वेतन और सेवा लाभ

चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान पहले वर्ष 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो चौथे वर्ष तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद, अग्निवीरों को 'सेवा निधि' पैकेज के रूप में लगभग 10.04 रुपये लाख की राशि दी जाएगी। साथ ही, प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को वायुसेना में स्थायी कैडर के लिए विचार किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Indian Air Force Agniveer Recruitment Agniveer
