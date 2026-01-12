IAF Agniveervayu Recruitment 2027: आ गया देश सेवा का मौका, शुरू हुए अग्निवीर वायु के लिए आवेदन

संक्षेप: देश की सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना ने बड़ा मौका दिया है। Agniveervayu भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

देश की रक्षा में योगदान देने का सपना देख रहे युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) ने एक बार फिर सुनहरा अवसर दिया है। वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत Agniveervayu Intake 01/2027 के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती चार साल की अल्पकालिक सेवा के लिए की जा रही है, जिसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को वायुसेना में काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 की रात 11 बजे तक चलेगा। इच्छुक उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in के माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे। वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का विस्तार नहीं किया जाएगा।

आयु सीमा और वैवाहिक स्थिति इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे, जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ हो। आवेदन के समय अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है। भर्ती प्रक्रिया में केवल अविवाहित उम्मीदवारों को ही शामिल किया जाएगा। साथ ही, चयनित अभ्यर्थियों को चार साल की सेवा अवधि के दौरान अविवाहित रहना अनिवार्य होगा। महिला उम्मीदवारों को यह भी लिखित आश्वासन देना होगा कि वे इस अवधि में गर्भवती नहीं होंगी।

शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान वर्ग से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का 12वीं कक्षा में भौतिकी, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ कम से कम 50 प्रतिशत कुल अंक और अंग्रेजी में भी 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक और संबंधित वोकेशनल योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं। वहीं, गैर विज्ञान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12वीं या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंकों की वही शर्त लागू होगी।

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में IAF Agniveervayu भर्ती 2027 की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, जो 30 और 31 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण, अनुकूलन परीक्षण और अंत में चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर राज्यवार शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी।

वेतन और सेवा निधि चयनित Agniveervayu उम्मीदवारों को शुरुआत में 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जिसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को लगभग 10.04 लाख रुपये का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इसके साथ ही, वायुसेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक बैच के अधिकतम 25 प्रतिशत Agniveervayu को उनके प्रदर्शन और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर नियमित कैडर में शामिल किए जाने का अवसर मिल सकता है।