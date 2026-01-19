Hindustan Hindi News
IAF Agniveervayu 2027: वायुसेना में अग्निवीर वायु के पदों पर बंपर भर्ती, 12वीं में 50 पर्सेंट अंक वालें करें आवेदन

संक्षेप:

IAF Agniveervayu Recruitment 2027: भारतीय वायुसेना ने ‘अग्निवीर वायु’ की बंपर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत बैच 01/2027 के लिए की जाएंगी। योग्य एवं अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

Jan 19, 2026 09:01 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय वायुसेना ने ‘अग्निवीर वायु’ की बंपर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत बैच 01/2027 के लिए की जाएंगी। योग्य एवं अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती चार वर्ष के लिए की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 01 फरवरी 2026 है।

योग्यता (विज्ञान विषय के अनुसार)

न्यूनतम 50% अंकों के साथ गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषयों से 12वीं की परीक्षा पास की हो। अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर साइंस/आईटी/ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी /ऑटोमोबाइल में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो। डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी एक विषय के तौर पर पढ़ा हो और इसमें 50% अंक प्राप्त हो। अगर अभ्यर्थी ने डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी का एक विषय के तौर पर अध्ययन नहीं किया है तो दसवीं स्तर पर अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त हों। या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया हो। 10वीं/12वीं में इंग्लिश विषय में 50% अंक हों।

योग्यता (अन्य विषयों के अनुसार)

न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय से 12वीं पास हों। इस स्तर पर अंग्रेजी विषय में 50% अंक प्राप्त हों। या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया हो। 10वीं/12वीं में अंग्रेजी विषय में 50% अंक हों।

वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं

पहले वर्ष : 30 हजार रुपये प्रति माह।

दूसरे वर्ष : 33000 रुपये प्रति माह।

तीसरे वर्ष : 36500 रुपये प्रति माह।

आखिरी वर्ष : 40000 रुपये प्रति माह।

रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, ड्रेस और यात्रा भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा।

बीमा : 48 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।

छुट्टी : प्रत्येक वर्ष 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। बीमार होने की स्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार छुट्टी भी मिलेगी।

चार वर्ष की सेवा के बाद ये मिलेगा

सेवा निधि फंड : अग्निवीर को चार वर्ष बाद सेवा से मुक्त होने पर 10.4 लाख रुपये और इस पर ब्याज मिलेगा। इसमें 5.2 लाख रुपये अग्निवीर के कॉर्प्स फंड के होंगे और इतनी ही धनराशि सरकार देगी।

कौशल प्रमाण पत्र : चार वर्ष की सेवा के बाद कौशल प्रमाण पत्र भी मिलेगा।

आयु सीमा

अभ्यर्थी का जन्म 01 जनवरी 2006 और 01 जुलाई 2009 के बीच हुआ हो। आयु गणना में दोनों तिथियां शामिल होंगी।

अगर अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया पास कर लेता है तो नामांकन की तारीख को अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन के तीन चरण आयोजित होंगे। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी। दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट-1 और 2 देना होगा। इसके साथ ही तीसरे चरण में चिकित्सा परीक्षण होगा।

जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, उनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाएगा। इस दिन मांगे गए सभी दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों की मूल प्रति लेकर जाना होगा।

न्यूनतम शारीरिक मानदंड

कद : पुरुष-152 सेमी, महिला - 152 सेंटीमीटर

सीना (पुरुष) : 77 सेंटीमीटर (पांच सेमी का फुलाव हो)

वजन : कद और आयु के सही अनुपात में।

सुनने की क्षमता : छह मीटर की दूरी से प्रत्येक कान से तेज आवाज स्पष्ट सुनाई देती हो।

दृष्टि क्षमता : 6/12 से 6/6,कॉर्नियल सर्जरी न करवाई हो

टैटू : शरीर के किसी हिस्से पर स्थायी टैटू मान्य नहीं होगा। हालांकि कोहनी से लेकर हथेली के बीच अंदर की ओर तथा हथेली के पीछे बने टैटू कुछ मामलों में स्वीकार्य होंगे।

आवेदन शुल्क

550 रुपये। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसका लिंक आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होगा।

वेबसाइट : iafrecruitment.edcil.co.in

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
IAF Agniveer Recruitment 2022
