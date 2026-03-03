IAF Agniveer Vayu Recruitment 2026: वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए फिर से खोली आवेदन की विंडो, 10 मार्च तक है मौका
IAF Agniveer Vayu Recruitment 2026: वायुसेना ने अग्निवीर वायु इंटेक 01/2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं किया था, वे अब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
IAF Agniveer Vayu Recruitment 2026: भारतीय वायुसेना (IAF) में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर फिर से सामने आया है। वायुसेना ने अग्निवीर वायु इंटेक 01/2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। वायुसेना का यह कदम उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में पिछला मौका चूक गए थे।
कौन कर सकता है आवेदन?
अग्निवीर वायु बनने के लिए कुछ कड़े मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:
शैक्षणिक योग्यता: विज्ञान विषय : उम्मीदवार ने गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी के साथ 10+2 (इंटरमीडिएट) पास किया हो और कुल कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। अंग्रेजी में भी न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है।
अन्य विषय: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास। यहां भी अंग्रेजी में 50% अंक जरूरी हैं।
इसके अलावा, इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा धारक भी आवेदन के पात्र हैं।
आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित की गई है। नियमों के अनुसार, उम्मीदवार का जन्म 27 जून 2006 और 27 दिसंबर 2009 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए।
वैवाहिक स्थिति: केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं।
चयन प्रक्रिया के चरण
अग्निवीर वायु के रूप में चयन होने के लिए उम्मीदवारों को तीन मुख्य चरणों से गुजरना होगा।
चरण 1 (ऑनलाइन परीक्षा): यह एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जिसमें विज्ञान और अन्य विषयों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे।
चरण 2 (शारीरिक और अनुकूलन क्षमता): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
चरण 3 (मेडिकल परीक्षण): अंतिम चरण में शारीरिक स्वास्थ्य की गहन जांच की जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना फॉर्म भर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल agnipathvayu.cdac.in पर जाएं।
2. Agniveer Vayu Intake 01/2027' के पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी आवश्यक जानकारी (नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर) भरकर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करें।
4. शैक्षणिक डॉक्यूमेंट और फोटो/सिग्नेचर अपलोड करें।
5. 250 रुपये प्लस जीएसटी (आवेदन शुल्क) का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।
अग्निवीर बनने के लाभ
चार साल की सेवा के बाद, अग्निवीरों को एक आकर्षक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें वायुसेना में स्थायी होने का अवसर (नियमों के अनुसार 25% तक) भी मिल सकता है। जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे, उन्हें विभिन्न सरकारी नौकरियों और अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता दी जाएगी।
वायुसेना ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है कि वे अंतिम तिथि (10 मार्च) का इंतजार न करें और सर्वर की समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
