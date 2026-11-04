Jobs: वायु सेना में ऑफिसर बनने का मौका, AFCAT 2027 का नोटिफिकेशन जारी, 12 नवंबर से करें अप्लाई
भारतीय वायु सेना (IAF) ने AFCAT 01/2027 का आधिकारिक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू होंगे।
भारतीय वायु सेना (IAF) में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने और आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। इंडियन एयर फोर्स ने AFCAT 01/2027 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एवं नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में कमीशन अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री के जरिए भी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 से आधिकारिक पोर्टल afcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क
भारतीय वायु सेना द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं-
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 12 नवंबर 2026 (सुबह 11:00 बजे से)
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2026 (रात 11:30 बजे तक)
कोर्स की शुरुआत: जनवरी 2028 (एयर फोर्स एकेडमी, डुंडीगल)
परीक्षा शुल्क: AFCAT एंट्री के लिए आवेदकों को 550 रुपये (+ जीएसटी) परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।
आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता
आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2028 के आधार पर की जाएगी।
फ्लाइंग ब्रांच: न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए (जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2008 के बीच)। वहीं, डीजीसीए (DGCA) द्वारा जारी वैध कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) धारकों को ऊपरी आयु सीमा में 26 वर्ष तक की छूट दी गई है।
ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल / नॉन-टेक्निकल): न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष (जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच)।
शैक्षणिक योग्यता: फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य है (फ्लाइंग हेतु 10+2 स्तर पर फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है)। ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) के लिए संबंधित अनुशासन में 4-वर्षीय इंजीनियरिंग (B.E./B.Tech) की डिग्री आवश्यक है।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
AFCAT 01/2027 की चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में पूरी होगी।
लिखित परीक्षा: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) जिसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे।
AFSB इंटरव्यू: लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) द्वारा आयोजित 5 दिवसीय इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
चयनित कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान प्रतिमाह 56,100 रुपये का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। कमीशन प्राप्त होने पर पे-मैट्रिक्स Level-10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही समय रहते अपना फॉर्म जरूर भर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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