HTET Result 2025, Direct Link: हरियाणा टीईटी 2025 रिजल्ट bseh.org.in पर जारी, 14% अभ्यर्थी हुए पास

संक्षेप: HTET Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET), 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

Haryana Teacher Eligibility Test Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET), 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in से अपना रिजल्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। इस बार HTET परीक्षा में कुल 14% अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में करीब 47 हजार अभ्यर्थी सफल हो पाए हैं।

HTET Result 2025 scorecard download direct link एचटीईटी (HTET) परीक्षा परिणाम- लेवल 1 (PRT) परीक्षा: इस परीक्षा में 16.2% उम्मीदवार पास हुए।

लेवल 2 (TGT) परीक्षा: इस परीक्षा में 16.4% उम्मीदवार पास हुए।

लेवल 3 (PGT) परीक्षा: वहीं, सबसे कम यानी केवल 9.6% उम्मीदवार ही लेवल 3 (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) की परीक्षा पास कर पाए।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) का आयोजन 30 जुलाई 2025 (रविवार) और 31 जुलाई 2025 (सोमवार) को किया गया था। प्रदेश भर से करीब 3.31 लाख अभ्यर्थियों ने 30 और 31 जुलाई को 673 परीक्षा केंद्रों पर एचटीईटी परीक्षा दी थी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षकों (PGT) की भर्ती के लिए HTET 2025 परीक्षा आयोजित की जाती है।

हरियाणा बोर्ड ने 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी - HTET) की आंसर-की जारी की थी। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक इस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। लेवल-3 पीजीटी की परीक्षा में 120,943 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। लेवल-2 टीजीटी की परीक्षा में 2,01,517 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। वहीं लेवल-1 पीआरटी की परीक्षा में 82,917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

HTET Result 2025: ऐसे चेक करें एचटीईटी 2025 का रिजल्ट- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक Result of HTET Exam 2025 पर क्लिक करें।

अब लेवल - 1 या लेवल-2 या लेवल-3 के विकल्प को चुनें।

अपनी लॉगइन डिटेल्स दर्ज करें

लॉगइन डिटेल्स में रोल नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सूचना भरें।

-सब्मिट बटन दबाएं और रिजल्ट चेक करें।