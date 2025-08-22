HTET Result 2025: BSEH htet result htet biometric list out at bseh org in hbse Haryana board HTET Result 2025: एचटीईटी रिजल्ट से पहले होगा बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन, डेट व जिलावार लिस्ट जारी, Link, Career Hindi News - Hindustan
HTET Result 2025: एचटीईटी रिजल्ट से पहले होगा बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन, डेट व जिलावार लिस्ट जारी, Link

HTET Result : एचटेट 2024 रिजल्ट घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन होगा। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए सभी 22 जिलों में 25 और 26 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरा करवाने के लिए केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:58 AM
HTET Result : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन होगा। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए सभी 22 जिलों में 25 और 26 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरा करवाने के लिए केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी अपने लगते जिलों में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने बताया कि 30 और 31 जुलाई एचटेट परीक्षा को करवाई गई थी। किसी भी केन्द्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभ्यर्थी फोटो युक्त पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लेकर आना अनिवार्य है।

जिलों में जहां वेरीफिकेशन होनी है, उन विद्यालयों की और अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। हरियाणा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि केवल सूची में दिए गए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। इन अभ्यर्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकृत मोबाईल नंबर/ईमेल पर भी इस के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं। बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं, उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

हरियाणा बोर्ड ने 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा ( एचटीईटी - HTET) की आंसर-की जारी की थी। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक इस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था।

प्रदेश भर से 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 30 और 31 जुलाई को 673 परीक्षा केंद्रों पर एचटीईटी परीक्षा दी थी। लेवल-3 पीजीटी की परीक्षा शाम 3:00 से 5:30 बजे तक हुई थी, जिसमें 120,943 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 31 जुलाई को टीजीटी और पीआरटी लेवल की परीक्षा हुई थी। लेवल-2 टीजीटी की परीक्षा 31 जुलाई को प्रातः 10:00 से 12:30 बजे तक आयोजित हुई थी, जिसमें 2,01,517 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। वहीं लेवल-1 पीआरटी की परीक्षा इसी दिन सांय 3:00 से 5:30 बजे तक कराई गई जिसमें 82,917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

