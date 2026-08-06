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HTET Result : हरियाणा टीईटी का रिजल्ट जारी, 10 से 12 अगस्त तक कराना होगा वेरिफिकेशन

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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HTET Result 2026 declared : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। नतीजे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ऑफिशियल वेबसाइट htet.eapplynow.com पर घोषित कर दिया गया है।

htet 2026
एचटीईटी

HTET Result 2026 declared : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। नतीजे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ऑफिशियल वेबसाइट htet.eapplynow.com पर घोषित कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 4 एवं 5 जुलाई को हुआ था। परीक्षा लेवल I (प्राइमरी टीचर/ PRT), लेवल II (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर/ TGT) और लेवल III (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर/ PGT) के लिए आयोजित हुई थी।

कैसे चेक करें एचटीईटी रिजल्ट

हरियाणा टीईटी रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल htet.eapplynow.com पर जाएं।

होम पेज पर "टू व्यू रिजल्ट" बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद परीक्षा का लेवल सेलेक्ट करें।

एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

अब आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं

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10 से 12 अगस्त तक इन जिलों में करवाना होगा वेरिफिकेशन

हरियाणा बोर्ड की ओर से सफल उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2026 तक करवाया जायेगा।

वेरिफिकेशन केंद्र:

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश के 22 जिलों में वेरिफिकेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

विशेष परिस्थितियों में कोई भी अभ्यर्थी इन 22 जिलों में स्थापित किसी भी केंद्र पर जाकर अपनी वेरिफिकेशन करा सकता है।

बाहरी राज्यों (अन्य राज्यों) से संबंधित अभ्यर्थी अपने नजदीकी सीमावर्ती जिला मुख्यालयों पर जाकर अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज: वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है:

मूल प्रवेश पत्र (Original Admit Card)

मूल फोटो युक्त पहचान पत्र (Original Photo ID Proof)

केंद्रों की सूची: प्रदेश के जिन विद्यालयों में वेरिफिकेशन होना है, उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है

सत्यापन स्थिति (Status) की जांच: अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की स्थिति जांच सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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