Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

HTET Exam Postponed 2026: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा टली, नई तारीखों का ऐलान

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 को बोर्ड ने स्थगित कर दिया है। अब एचटेट परीक्षा 4 और 5 जुलाई को होगी।

HTET Exam Postponed 2026: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा टली, नई तारीखों का ऐलान

HTET Exam Postponed 2026 : 13 और 14 जून को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) परीक्षा को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्थगित कर दिया है। अब परीक्षा 4 और 5 जुलाई को होगी। बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कारणों के कारण परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां और आगामी अपडेट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते रहें, ताकि उन्हें नई परीक्षा तिथि और अन्य निर्देशों की जानकारी मिलती रहे। परीक्षा स्थगित होने के बाद अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में कई अभ्यर्थी इसे अपनी तैयारी मजबूत करने का अच्छा अवसर मान रहे हैं।

परीक्षा स्थगित होने के बाद सभी तैयारियां रोकी

इस बार हरियाणा में करीब 2 लाख 45 हजार परीक्षार्थी एचटेट परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पूरे राज्य में 820 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:CBSE ने अचानक टाली Re-Evaluation प्रक्रिया, अब इस तारीख से खुलेगा पोर्टल

प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड और अल्फा-न्यूमेरिक नंबर मौजूद होंगे, जिससे कोई भी पेपर अगर केंद्र से बाहर गया तो हेड ऑफिस को तुरंत जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार ओएमआर शीट में 20 से ज्यादा प्रश्न रिक्त छोड़ता है तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। हालांकि अब परीक्षा स्थगित होने के बाद सभी तैयारियां रोक दी गई हैं।

ये भी पढ़ें:घरों की बड़ी परेशानी से खड़ी की 1700 करोड़ की कंपनी, कैसे किया ये कमाल

एचपीएससी पेपर भी बना परीक्षा टलने की वजह

परीक्षा रद्द करने का बड़ा कारण 14 जून को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन का भी पेपर है। यह परीक्षा तिथि टकरा रही थी, जिसकी वजह से एचटेट स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद नई तिथि भी घोषित कर दी गई। इस फैसले का असर उन 2.45 लाख युवाओं पर पड़ेगा, जो परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं।

ये भी पढ़ें:अब बोर्ड कॉपी देखना हुआ आसान, CBSE ने फीस में की भारी कटौती

दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच एचटेट 2025 के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें लगभग 2.45 लाख उम्मीदवारों ने प्राइमरी टीचर, टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए आवेदन किया था। लेवल 1 उन लोगों के लिए है, जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए और लेवल 3 पीजीटी के लिए है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
HTET
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।