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HTET Answer Key: एचटीईटी परीक्षा आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए खुली 'ऑब्जेक्शन विंडो', जानें पूरी प्रक्रिया

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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HTET Answer Key 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने एचटीईटी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। छात्र गलत उत्तरों के खिलाफ आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

HTET Answer Key: एचटीईटी परीक्षा आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए खुली 'ऑब्जेक्शन विंडो', जानें पूरी प्रक्रिया

Haryana TET Answer Key 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के साथ ही ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ को आधिकारिक तौर पर ओपन कर दिया है। जो अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, वे अब सीधे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

लेवल 1, 2 और 3 तीनों के लिए खुला मौका; प्रति प्रश्न 1000 रुपये है फीस

बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार लेवल-1 (PRT), लेवल-2 (TGT) और लेवल-3 (PGT) के सभी विषयों की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए कुछ कड़े नियम और शुल्क तय किए हैं। उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 1,000 रुपये की आपत्ति फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

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यदि विषय विशेषज्ञों की जांच में उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति बिल्कुल सही और वैलिड पाई जाती है, तो उस प्रश्न के लिए जमा किए गए 1,000 रुपये की पूरी राशि परिणाम घोषित होने के तीन महीने के भीतर सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। यदि उम्मीदवार का दावा गलत साबित होता है, तो बोर्ड द्वारा वह राशि रख ली जाएगी और कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

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प्रूफ के बिना स्वीकार नहीं होंगे दावे

बोर्ड ने कड़े शब्दों में साफ किया है कि बिना किसी पुख्ता प्रमाण या प्रामाणिक किताबों के साक्ष्य के भेजी गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, निर्धारित अंतिम तारीख और समय बीत जाने के बाद किसी भी माध्यम (जैसे ईमेल, स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ) से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों के अंतिम निपटारे के बाद ही बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा।

HTET Answer Key 2026 Objection Window Link

पोर्टल पर जाकर ऐसे दर्ज कराएं अपनी आपत्ति:

स्टेप 1: सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर "Online Objection on Answer Key HTET" वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉग इन करें।

स्टेप 4: अब उस प्रश्न संख्या और सेट (A, B, C, D) का चयन करें जिस पर आपको आपत्ति है।

स्टेप 5: अपने दावे के समर्थन में आवश्यक डॉक्यूमेंट या प्रामाणिक पुस्तक स्कैन करके अपलोड करें।

स्टेप 6: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रति प्रश्न 1000 रुपये की फीस का भुगतान करें और सबमिट बटन दबाएं। भविष्य के लिए रसीद का प्रिंटआउट जरूर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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