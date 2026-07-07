HTET Answer Key: एचटीईटी परीक्षा आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए खुली 'ऑब्जेक्शन विंडो', जानें पूरी प्रक्रिया
HTET Answer Key 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने एचटीईटी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। छात्र गलत उत्तरों के खिलाफ आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
Haryana TET Answer Key 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के साथ ही ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ को आधिकारिक तौर पर ओपन कर दिया है। जो अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, वे अब सीधे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
लेवल 1, 2 और 3 तीनों के लिए खुला मौका; प्रति प्रश्न 1000 रुपये है फीस
बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार लेवल-1 (PRT), लेवल-2 (TGT) और लेवल-3 (PGT) के सभी विषयों की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए कुछ कड़े नियम और शुल्क तय किए हैं। उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 1,000 रुपये की आपत्ति फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
यदि विषय विशेषज्ञों की जांच में उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति बिल्कुल सही और वैलिड पाई जाती है, तो उस प्रश्न के लिए जमा किए गए 1,000 रुपये की पूरी राशि परिणाम घोषित होने के तीन महीने के भीतर सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। यदि उम्मीदवार का दावा गलत साबित होता है, तो बोर्ड द्वारा वह राशि रख ली जाएगी और कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
प्रूफ के बिना स्वीकार नहीं होंगे दावे
बोर्ड ने कड़े शब्दों में साफ किया है कि बिना किसी पुख्ता प्रमाण या प्रामाणिक किताबों के साक्ष्य के भेजी गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, निर्धारित अंतिम तारीख और समय बीत जाने के बाद किसी भी माध्यम (जैसे ईमेल, स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ) से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों के अंतिम निपटारे के बाद ही बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा।
पोर्टल पर जाकर ऐसे दर्ज कराएं अपनी आपत्ति:
स्टेप 1: सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर "Online Objection on Answer Key HTET" वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉग इन करें।
स्टेप 4: अब उस प्रश्न संख्या और सेट (A, B, C, D) का चयन करें जिस पर आपको आपत्ति है।
स्टेप 5: अपने दावे के समर्थन में आवश्यक डॉक्यूमेंट या प्रामाणिक पुस्तक स्कैन करके अपलोड करें।
स्टेप 6: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रति प्रश्न 1000 रुपये की फीस का भुगतान करें और सबमिट बटन दबाएं। भविष्य के लिए रसीद का प्रिंटआउट जरूर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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