हरियाणा टीईटी 2026 के लिए आवेदन शुरू, 27 नवंबर तक भरें फॉर्म, 26 और 27 दिसंबर को होगा इम्तिहान
शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। हरियाणा बोर्ड (BSEH) ने HTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार 27 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा 26-27 दिसंबर को होगी।
अगर आप सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और टीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर आ गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर 27 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे) तक अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान पूरा कर सकते हैं।
26 और 27 दिसंबर को आयोजित होगी परीक्षा
HTET 2026 की परीक्षा राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो दिनों 26 और 27 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में आयोजित की जाएगी। 26 दिसंबर को लेवल-3 (PGT) और 27 दिसंबर को लेवल-2 (TGT) व लेवल-1 (PRT) की परीक्षा होगी। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यदि किसी उम्मीदवार के फॉर्म में कोई कमी रह जाती है, तो बोर्ड 28 और 29 नवंबर 2026 को ऑनलाइन करेक्शन विंडो भी खोलेगा, जहां नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो आईडी, आधार नंबर और विषय चयन में सुधार किया जा सकेगा।
हर लेवल के लिए भरना होगा अलग फॉर्म
अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय एक बेहद महत्वपूर्ण नियम का ध्यान रखना होगा। बोर्ड ने साफ किया है कि उम्मीदवार एक ही आवेदन में लेवल-1, लेवल-2 या लेवल-3 को एक साथ नहीं चुन सकते। एक परीक्षा (लेवल) के लिए एक ही आवेदन मान्य होगा। यानी यदि कोई अभ्यर्थी दो या तीनों लेवल की परीक्षा देना चाहता है, तो उसे प्रत्येक लेवल के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा और अलग-अलग फीस जमा करनी होगी।
किस लेवल के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता?
लेवल-1 (PRT - कक्षा 1 से 5): उम्मीदवार को कक्षा 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) होना अनिवार्य है।
लेवल-2 (TGT - कक्षा 6 से 8): अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ D.El.Ed. या B.Ed. की डिग्री होनी चाहिए।
लेवल-3 (PGT - कक्षा 9 से 12): संबंधित विषय में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ B.Ed. होना आवश्यक है।
कितना लगेगा आवेदन शुल्क?
आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और चुने गए लेवल की संख्या पर निर्भर करता है।
सामान्य, ओबीसी और हरियाणा से बाहर के सभी राज्यों के उम्मीदवार: एक पेपर के लिए 1,200 रुपये, दो पेपर के लिए 2,000 रुपये और तीनों पेपर के लिए 2,600 रुपये।
हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) और दिव्यांग (PH) वर्ग के उम्मीदवार: एक पेपर के लिए 700 रुपये, दो पेपर के लिए 1,100 रुपये और तीनों पेपर के लिए 1,400 रुपये।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं। होमपेज पर 'APPLY FOR HARYANA TEACHER ELIGIBILITY TEST - 2026' के लिंक पर क्लिक करें। नए पेज पर अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और प्राप्त लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करें। इसके बाद अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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