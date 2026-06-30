HSSC Vacancy: हरियाणा ग्रुप सी भर्ती के 1238 पदों के लिए फौरन करें आवेदन, लास्ट डेट आज
HSSC Group C Vacancy 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा निकाली गई ग्रुप सी के 1238 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 30 जून 2026 को बंद हो जाएगी। अभी अप्लाई करें।
HSSC CET Vacancy 2026: हरियाणा सरकार के अंतर्गत जेल विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा निकाली गई ग्रुप सी भर्ती 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 30 जून 2026 है। जिन योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन नहीं कराया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आज रात 11:59 बजे से पहले आयोग के आधिकारिक पोर्टल hssc.gov.in पर जाकर तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर दें। इस भर्ती के जरिए हरियाणा जेल विभाग में खाली पड़े कुल 1238 ग्रुप सी पदों को भरा जाएगा।
वैकेंसी डिटेल्स-
प्रिजन वार्डर (पुरुष): 1,093 पद
प्रिजन वार्डर (महिला): 112 पद
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल (पुरुष): 30 पद
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल (महिला): 3 पद
क्या है जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा?
इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्होंने हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET 2025) ग्रुप सी की परीक्षा को पास किया है।
वार्डर पद के लिए: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं कक्षा (10+2) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मैट्रिक (10वीं) या उच्च स्तर पर हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है।
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए: इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 21 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
राहत की बात: कोई आवेदन शुल्क नहीं
छात्रों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा है, यानी आवेदन पूरी तरह निशुल्क है। इसके अलावा, यदि फॉर्म भरते समय किसी छात्र से कोई गलती हो जाती है, तो आयोग 1 जुलाई से 2 जुलाई 2026 तक ‘करेक्शन विंडो’ खोलेगा, जिसमें उम्मीदवार अपने फॉर्म को सुधार सकेंगे।
आवेदन कैसे करें?
पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' पोर्टल onetimeregn.haryana.gov.in पर जाना होगा। वहां अपनी प्रोफाइल बनाकर, आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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