HSSC Police Constable Vacancy 2026: हरियाणा पुलिस के 5500 कांस्टेबल पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 12वीं पास करें अप्लाई

संक्षेप: HSSC Haryana Police Vacancy 2026: हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 11 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5500 कांस्टेबल के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5500 कांस्टेबल (पुरुष और महिला) के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hryssc.in पर जाकर आज 11 जनवरी 2026 से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पदों का विवरण और आरक्षण इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5500 पदों में से रिक्तियों में 4500 पुरुष कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी), 600 महिला कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 400 पुरुष कॉन्स्टेबल (जीआरपी) शामिल हैं। यह भर्ती प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

अंतिम तिथि: उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा 25 जनवरी 2026 के भीतर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क: निशुल्क

उम्मीदवार सीधे hssc.gov.in पर जाकर "Apply Online" लिंक के माध्यम से अपना विवरण भर सकते हैं।

पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया 1. शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही, मैट्रिक (10वीं) स्तर पर हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में होना आवश्यक है।

2. आयु सीमा: आवेदकों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (SC/BC/EWS) के उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

3. चयन प्रक्रिया: चयन मुख्य रूप से तीन चरणों में होगा:

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET): उम्मीदवारों का हरियाणा सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

फिजिकल मिजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST): इसमें दौड़ और शारीरिक माप शामिल है।

नॉलेज टेस्ट: अंत में एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

शारीरिक दक्षता के नियम: पुरुष उम्मीदवारों को ढाई किलोमीटर (2.5 km) की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी होगी, वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।