HSSC Haryana Police Vacancy : 5500 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु में 3 साल छूट का ऐलान, लास्ट डेट बढ़ी

संक्षेप: हरियाणा पुलिस में निकली 5500 कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आयु में छूट के ऐलान के बाद भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है।

Jan 23, 2026 10:57 am IST

HSSC Haryana Police Vacancy : हरियाणा पुलिस में निकली 5500 कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आयु में छूट के ऐलान के बाद भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। पहले एप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जनवरी थी, जिसे अब 31 जनवरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह भर्ती सीईटी बेस्ड है। जिन्होंने सीईटी ग्रुप सी परीक्षा पास की है, वे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं।

आयोग चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा, 'सीईटी 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई थी। अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयोग को पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है, जिनके लिए वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों से सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। वर्ष 2025 में पुनः सीईटी परीक्षा आयोजित की गई। आयु में दी गई यह छूट योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

दरअसल सीईटी के आयोजन में देरी के कारण कई योग्य उम्मीदवार ओवरएज हो गए थे, इसलिए वे मांग कर रहे थे कि उन्हें सामान्य और आरक्षित वर्गों में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों को आयु में 3 साल की छूट देने की मांग को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास लगातार पत्र आ रहे थे। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 के बाद शुरू होने वाली है। ऐसे में युवा वर्ग को आयु में छूट देने की मांग कर रहे थे। सीएम नायब सैनी ने इन युवाओं को आश्वासन दिया था कि उनकी मांग जरूर पूरी की जाएगी।

पदों का विवरण पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 4500 पद (नॉन-ईएसएम / ईएसपी) सामान्य (GEN) – 1620

डीएससी (DSC) – 405

ओएससी (OSC) – 405

बीसी-ए (BCA) – 630

बीसी-बी (BCB) – 360

ईडब्ल्यूएस (EWS) – 450

ईएसएम-जनरल – 315

ईएसएम-डीएससी – 45

ईएसएम-ओएससी – 45

ईएसएम-बीसी-ए – 90

ईएसएम-बीसी-बी – 135

महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 600 पद

(नॉन-ईएसएम / ईएसपी) सामान्य (GEN) – 216

डीएससी (DSC) – 54

ओएससी (OSC) – 54

बीसी-ए (BCA) – 84

बीसी-बी (BCB) – 48

ईडब्ल्यूएस (EWS) – 60

ईएसएम-जनरल – 42

ईएसएम-डीएससी – 6

ईएसएम-ओएससी – 6

ईएसएम-बीसी-ए – 12

ईएसएम-बीसी-बी – 18

पुरुष कांस्टेबल (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस – GRP) के 400 पद

(नॉन-ईएसएम / ईएसपी) सामान्य (GEN) – 144

डीएससी (DSC) – 36

ओएससी (OSC) – 36

बीसी-ए (BCA) – 56

बीसी-बी (BCB) – 32

ईडब्ल्यूएस (EWS) – 40

ईएसएम-जनरल – 28

ईएसएम-डीएससी – 4

ईएसएम-ओएससी – 4

ईएसएम-बीसी-ए – 8

ईएसएम-बीसी-बी – 12

योग्यता - 12वीं पास हो। 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा हो।

आयु सीमा - उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कद काठी कितनी हो - पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और 83 सेंटीमीटर चेस्ट की होनी जरूरी है। वहीं रिजर्व कैटेगरी को इसमें में 2-2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। महिलाओं के लिए मिनिमम 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं इसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है।

चयन प्रक्रिया - हरियाणा सीईटी के आधार पर उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इसमें अभ्यर्थियों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (नॉलेज टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा उन्हें 3 मार्क्स अतिरिक्त मिलेंगे। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए 2.5 मार्क्स का वेटेज निर्धारित हैं।

फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किमी और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किमी दौड़ना होगा।