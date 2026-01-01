HSSC Haryana Police Vacancy : हरियाणा पुलिस में निकली कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट

संक्षेप: HSSC Haryana Police Vacancy 2026: एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 11 जनवरी 2025 से hssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

Jan 01, 2026 09:43 am IST

HSSC Haryana Police Vacancy 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( एचएसएससी ) ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 11 जनवरी 2025 से hssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 25 जनवरी 2026 रात 11:59 तक वे अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। रिक्तियों में 4500 पुरुष कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी), 600 महिला कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 400 पुरुष कॉन्स्टेबल (जीआरपी) शामिल हैं। एग्जाम की डेट भी तय नहीं की गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पदों का विवरण पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 4500 पद (नॉन-ईएसएम / ईएसपी)

सामान्य (GEN) – 1620

डीएससी (DSC) – 405

ओएससी (OSC) – 405

बीसी-ए (BCA) – 630

बीसी-बी (BCB) – 360

ईडब्ल्यूएस (EWS) – 450

ईएसएम-जनरल – 315

ईएसएम-डीएससी – 45

ईएसएम-ओएससी – 45

ईएसएम-बीसी-ए – 90

ईएसएम-बीसी-बी – 135

महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 600 पद (नॉन-ईएसएम / ईएसपी)

सामान्य (GEN) – 216

डीएससी (DSC) – 54

ओएससी (OSC) – 54

बीसी-ए (BCA) – 84

बीसी-बी (BCB) – 48

ईडब्ल्यूएस (EWS) – 60

ईएसएम-जनरल – 42

ईएसएम-डीएससी – 6

ईएसएम-ओएससी – 6

ईएसएम-बीसी-ए – 12

ईएसएम-बीसी-बी – 18

पुरुष कांस्टेबल (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस – GRP) के 400 पद (नॉन-ईएसएम / ईएसपी)

सामान्य (GEN) – 144

डीएससी (DSC) – 36

ओएससी (OSC) – 36

बीसी-ए (BCA) – 56

बीसी-बी (BCB) – 32

ईडब्ल्यूएस (EWS) – 40

ईएसएम-जनरल – 28

ईएसएम-डीएससी – 4

ईएसएम-ओएससी – 4

ईएसएम-बीसी-ए – 8

ईएसएम-बीसी-बी – 12

योग्यता - 12वीं पास हो। 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा हो।

आयु सीमा - उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कद काठी कितनी हो - पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और 83 सेंटीमीटर चेस्ट की होनी जरूरी है। वहीं रिजर्व कैटेगरी को इसमें में 2-2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। महिलाओं के लिए मिनिमम 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं इसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है।

चयन प्रक्रिया - हरियाणा सीईटी के आधार पर उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इसमें अभ्यर्थियों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (नॉलेज टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा उन्हें 3 मार्क्स अतिरिक्त मिलेंगे। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए 2.5 मार्क्स का वेटेज निर्धारित हैं।

फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किमी और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किमी दौड़ना होगा।