HSSC Group D Notification: हरियाणा ने जारी किया ग्रुप डी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन, कल से करें अप्लाई
HSSC CET Group D Recruitment 2026: हरियाणा सरकार ने 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रुप डी सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका निकाला है। उम्मीदवार कल 19 जून से ऑनलाइन आवदेन कर सकेंगे।
HSSC Group D Recruitment 2026 Notification: अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और हरियाणा में एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए अपना आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसका मतलब है कि आपको अलग-अलग विभागों के चक्कर काटने या बार-बार भारी-भरकम परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक सिंगल परीक्षा और आपका सरकारी नौकरी का सपना सच हो सकता है।
जरूरी तारीखें: कैलेंडर में तुरंत नोट करें
इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 18 जून 2026 को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही हो चुकी है। अब बिना समय गंवाए छात्रों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की विंडो 19 जून 2026 से खुल रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक तय की गई है। आयोग ने फीस जमा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 6 जुलाई 2026 है। यदि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; आयोग आपको 7 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक फॉर्म में सुधार करने के लिए एक 'करेक्शन विंडो' भी देगा।
कौन कर सकता है आवेदन? योग्यता और उम्र सीमा
यह नौकरी विशेष रूप से हमारे युवा छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बेहद सरल रखी गई है। आपको बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) पास होना चाहिए। इसके साथ ही, 10वीं स्तर पर आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। हालांकि स्वीपर और चौकीदार जैसे कुछ विशेष पदों के लिए इस शर्त में ढील दी गई है।
अगर उम्र सीमा की बात करें, तो आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक, आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले छात्रों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया: केवल एक परीक्षा और 100% वेटेज
छात्रों के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि इसमें चयन कैसे होगा। HSSC ने इस प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी और सीधा रखा है। आपका चयन पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के स्कोर पर आधारित होगा। इस परीक्षा के स्कोर को 100% वेटेज दिया जाएगा, यानी इसके बाद कोई अलग से मुख्य परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव (MCQ) आधारित होगी और इसका सिलेबस 10वीं कक्षा के स्तर का ही होगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों को पास होने के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे।
आवेदन कैसे करें?
पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' पोर्टल onetimeregn.haryana.gov.in पर जाना होगा। वहां अपनी प्रोफाइल बनाकर, आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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